Bodrogi Gyula őszinte vallomása: Kellene tudom, de én képtelen vagyok pihenni

Több százszor átéltem már ezt, de ezt nem lehet nem unni és nem lehet félvállról venni. Engem ez éltet, hogy színpadon vagyok és szórakoztatok, vagy épp elgondolkoztatok. Most is készülök a Nemzeti Színházban egy nagy bemutatóra, van is bennem vizsgadrukk. Molnár Ferenc Egy, kettő, három - Az ibolya című darabját mutatjuk be szeptember 26-án, ma is megyek próbára. Így a filmforgatás után alig volt időm pihenni, amit nem is bánok! Nincs is rosszabb, amikor valakinek nincs dolga!