Rohan az idő: 1 éves lesz a magyar sztárénekesnő kislánya – Mutatjuk, hogy érzi magát a csinos anyuka

Máris eltelt egy év? Hiszen még csak most adtunk hírt arról, hogy az egykori tinisztár, Barbee életet adott első gyermekének, Zoénak. Tavaly november 20-án, érkezett meg tehát (némi képzavarral élve) az első Barbee-baba, és akkor a Borsnak az énekesnő elárulta, nagyon megszenvedett a kis Zoéért, de a csoda, hogy a kezében tarthatja, mindenért kárpótolja.

Barbee gyermeke már lassan egy éves lesz! (Fotó: Zentai-Bata Adrien)

Azóta Barbee sokat posztolt már a babával, azonban mindig ügyelve arra, hogy a kíváncsi szemek a pici arcát ne vehessék teljesen szemügyre. Most pedig, egy gyönyörű szülinapi torta képével hangolódik a közelgő ünnepre. Barbee követői is alig akarták elhinni, hogy milyen hamar eltelt már egy év a pici megérkezése óta.

A küzdelem után jön az ünneplés

Barbee-éknak az elmúlt időszak sok más anyukához hasonlóan, nem volt egyszerű. Az énekesnő ugyanis egy gyógyíthatatlan szédüléses betegséggel is küzd, mely a semmiből tör rá a legváratlanabb pillanatokban. A hormonok is fenekestől felforgatták a napjait, korábbi nyilatkozatában ezt ki is fejtette lapunknak a tinisztár. Bizony, a csinos anyuka végig küzdötte ezt az évet érzelmeivel, sokszor csak úgy elsírta magát. Hol, mert nehéz volt, hol pedig az örömkönnyek csorogtak.

A hormonok is játszanak velem néha: nézem a gyereket és rendszeresen elsírom magam, hogy milyen cuki, és hogy sikerült ilyen csodát létrehoznunk

– mesélte. De Barbee nagyon jól belejött, a pici pedig elterelte a figyelmét a nehézségekről. Zoéval és férjével hatalmas szerelemben telnek a napjaik, és alig várják, hogy a kislányukat végre jól megünnepelhessék közelgő szülinapján.