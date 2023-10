"A feszült pillanatokban én is szorongok” – Vomberg Frigyes a Séfek Séféről

Öt évadból immár harmadik alkalommal vitte győzelemre a piros csapatot Vomberg Frigyes. A séf tehetséges versenyzője, Zörgő János nyerte a Séfek Séfe címet, a vele járó 10 millió forintot, valamint a kéthetes franciaországi szakmai továbbképzést, a világ egyik leghíresebb séf iskolájában. Frici joggal lehet büszke, de hogy milyen érzések zajlanak most le benne, a Borsnak árulta el.

– Elsősorban a versenyzőimnek tartozom köszönettel, hogy megnyerték, ezáltal lubickolhatok egy kicsit az ő árnyékukban, hiszen ez nem az én érdemem.

A fakanalat ők fogják, én csak üvöltözök, mint egy fába szorult féreg, szorítok értük, de természetesen ez nekem is felemelő érzés

– kezdte mosolyogva a séf, aki azt sem tagadja, minden egyes eredményhirdetésnél mérhetetlen aggodalom fogja el, még ha ez nem is látszódik rajta. – Mi sem tudjuk soha, hogy egy-egy adás végén ki fog távozni, mint ahogy azt sem, ki nyeri meg a műsort. Másképp nekünk se lenne izgalmas a műsor. A feszült pillanatokban én is szorongok. Ebben a műsorban folyamatosan a bizonytalanság, de épp ettől olyan izgalmas – fűzte hozzá.

Frici megköveteli a fegyelmet, de mindent megtesz versenyzőiért (Fotó: Szabolcs László)

„Keressük magunkban a hibát”

A séfek a tréningek folyamán, hosszas mérlegelés után választják ki, mely séfjelölteket viszik tovább az éles versenybe, ami minden alkalommal nagy fejtörést okoz számukra.

– Gáborban, Andrásban és bennem is folyamatosan körvonalazódik, ki lehet esélyes, hogy bejusson a fináléba. Döntésünk pillanatában még semmit nem tudunk, mert nem ismerjük őket. Egyáltalán nem biztos, hogy a legjobban főző szakács jut el a végéig, sokkal esélyesebb az, aki kreatív, aki fölismeri a lehetőséget, és tudja kezelni a stresszhelyzeteket – árulta el Frici.

De hogy ő miképp éli meg ezeket a pillanatokat, most őszintén elmondta.

– Hiába mondom azt, hogy jót főztünk, ha a kóstolók nem úgy értékelik. Van egy belső és egy külső győzelem. Melyik a fontosabb?

Nem tudunk megfelelni mindenkinek, mert újra és újra mások döntenek. Úgy gondolom, inkább magunknak feleljünk meg, de borzalmas érzés veszíteni.

– Csakúgy, mint a versenyzőim, én is csalódásképp élem meg ezeket a tányérceremóniákat, vagy egyéni versenyeket. Egy idő után keressük magunkban a hibát, miközben sok esetben nem a mi sarunk – fűzte hozzá.

A séfek közül Frici a leghangosabb, legszigorúbb, idén mégis sokan hozzá akartak kerülni (Fotó: TV2)

„Még a cipőjüket is kitisztítom, ha azt kérik tőlem”

Vomberg Frigyes habitusát a versenyzők és a tévénézők is jól ismerik. Tény, hogy időnként tőle hangos a Séfek Séfe konyhája, mégis idén számos versenyző szerette volna a csapatában tudni magát. Frici még most is gyakran rácsodálkozik, miért is lehet ez így.

– Mindig arra gondolok, mazochisták – mondta mosolyogva.

Van egy stílusom, amit sosem rejtek véka alá. Követelni tudok, de minden más támogatást megadok, még a cipőjüket is kitisztítom, ha azt kérik tőlem. Lelkileg is mellettük vagyok.

– Mindig rácsodálkozom és nem értem, miért akarnak hozzám kerülni a versenyzők, mivel tudom őket megfogni? Számos egykori versenyzőmmel kerültem jó kapcsolatba, ami máig tart, nem engedjük el egymás kezét a műsor után sem. Büszke vagyok rájuk – mesélte a séf.

Idén harmadik alkalommal vitte győzelemre a piros csapatot, 2023-ban Zörgő Jánosé a Séfek Séfe cím (Fotó: TV2)

„Mentálisan és testileg is elfáradok”

A forgatások nem csak a versenyzők, a stáb, hanem a séfek számára is rendkívül megterhelők. Több hétre szóló elfoglaltságot jelentenek mindeninek, ám Frici szerencsés helyzetben van.

Mivel vállalkozásom van, és sehol nem vagyok alkalmazott, könnyen meg tudom oldani.

– A forgatás idején mindent ehhez időzítek. Megterhelőek a forgatások, kemény nap-nap után helytállni, nekünk és a versenyzőknek is. Mentálisan és testileg is elfáradok, de csinálni és tűrni kell, nagy mindenkiben a versenyszellem. Remélem, hogy lesz Séfek Séfe hatodik évad is! A győzelem még a nehezebb periódusokat is megédesíti utólag – mondta érdeklődésünkre.