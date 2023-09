Majdnem válás lett a vége! Meglepő vallomást tett Young G Béci felesége

Tápai Szabina és Kucsera Gábor, Tóth Gabi és Krausz Gábor, Szigligeti Ivett és Dudás Miki . Ők csak három pár a sok közül, akik úgy döntöttek, pontot tesznek a házasságuk végére. A sor azonban ennél sokkal hosszabb, ugyanis 2023-ban rengeteg híresség lépett be a szinglik klubjába. Ez tűnt fel most Young G Béci feleségének, Mészáros Norinának is, aki egy hosszas posztban mutatott görbe tükröt ezeknek a pároknak.

Fotó: Szabolcs László

Mészáros Norina kiakadt, látva, hogy mennyien válnak...

Mindenki válik...

Én már nem bírom nézni ezt a sok válást, gyerekek…

– kezdte a sztáranyuka, aki többször is nyomatékosította, hogy egyszerűen képtelen elhinni, ami történik. Azzal tisztában van, hogy mindenhol vannak hullámvölgyek, azt viszont nem tudja elfogadni, hogy ezekből miért nem együtt másznak ki a párosok.

– Két emberen múlik minden, a kommunikáción, a láng életbetartásán, és a tiszteleten egymás felé… Nálunk is vannak nehéz időszakok, de mi megbeszéljük és változtatunk – írta az Instagram-oldalán Norina, aki többször is felvállalta már a közösségi oldalán, hogy bizony volt már mosolyszünet közte és a férje között. Legutóbb például két napja, aminek közös kislányuk, Rebeka is a szem, illetve fültanúja volt.



Majdnem válás lett a vége

Norina nem titkolja, hogy az ő fejükben is megfordult már a szakítás gondolata többször is, ám ez csak ideig, óráig tart. Általában még aznap megbeszélik a dolgokat, és igyekeznek együtt dolgozni azon, hogy a helyes mederbe tereljék a kapcsolatukat.

Két napja összevesztünk a gyerek előtt, egyből mondtuk, hogy juj, menjünk szét, mert ilyet nem csinálunk…

– Pár óra múlva azt beszéltük, hogy ki sem bírnánk egymás nélkül, ezért dolgoznunk kell a kapcsolatunkon. Hat év után is picit el tud laposodni, de hála Isten, nálunk csak napokig laposodik el, mert a férjem iránti szeretet, tisztelet, szerelem soha életemben nem fog elmúlni, és nem is akarom, hogy elmúljon! – tette hozzá Béci felesége, majd azokhoz a hírességekhez szólt, akik hazug képet festenek magukról a social médiában. Szerinte ezzel rengeteg fiatal álmát törik össze.

Sokan hazudnak a boldogságról

A sztáranyuka azt nehezményezi, hogy a valóságról szinte sosem számolnak be az ismert emberek, csupán a tökéletes életüket láthatjuk a közösségi médiában. Ezzel viszont átverik a rajongóikat, és azokat a fiatalokat, akik hisznek még az igaz szerelemben.

– A sok ismert ember, aki a boldog szerelmet és a tökéletes életét mutatja a social média platformokon, összetöri rengeteg fiatal álmát, akik hittek a szerelemben és felnéztek rájuk. Ennyi válás után, amit látnak, már nem a családi idill és szerelem lesz a céljuk. Ha mutatjátok az életeteket, ne feledjétek, hogy felelősséget vállaltok több millió lány, fiú, nő, férfi felé! – fogalmazott.