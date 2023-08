Rászánta magát: újra randizásba kezdett Young G Béci

Ahogyan arról már a Bors is beszámolt, Young G és Norina küzdenek a házaságukért. Az utóbbi időben nem volt túl fényes a kapcsolatuk, sok nehézséggel kellett megküzdeniük. Ennek ellenére ők nem olyanok, hogy az első probléma után feladják: próbálják megmenteni a házasságot, és nagyon figyelnek arra, hogy rendbe hozzák a dolgokat.

Bár a helyzet most nem könnyű, Béci azért azzal is tisztában van, hogy nem bírná ki Norina és kislánya nélkül. Nemrégiben Kanadában turnézott, ahol minden este alkoholt kellett fogyasztania, hogy kibírja a hiányukat. Sokan azt mondják, hogy a hosszú házasság titka, hogy sok-sok év után is el kell menni randizni a párunkkal. Éppen ezért Béci és Norina most egy romantikus vacsorára mentek, míg gyönyörű kislányukra a nagymama vigyázott:

Béci Lengyelországban randizik feleségével / Fotó: Instagram

