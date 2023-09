„Minden trükköt bevetnek, semmitől sem riadnak vissza” – váratlan fordulat Fekete Dávid ügyében

Jövő héten folytatódik Fekete Dávid pere, amiben a zenészt nagy értékű csalással vádolják. Mint azt korábban megírtuk, Dávid védőügyvédje, Dr. Kaposi Gergely ellen elfogultság miatt indítványt nyújtottak be, amit a bíróság elfogadott, így az ügyvédet kizárták a tárgyalásból. Az énekes lapunknak akkor elmondta, hogy ez hatalmas veszteséget jelentett a számára. Mindenki meglepetésére az előző, szeptember 21-i tárgyalási napon Dávid mégis ügyvédjével együtt érkezett a tárgyalóterembe, mivel a bíróság engedélyezte Dr. Kaposi Gergely újbóli részvételét, igaz, mint meghatalmazott képviselőt. Ám nem ez az egyetlen nehezítő tényező, ami rá vár a közelgő tárgyaláson.

Mindenkit meglepett Fekete Dávid ügyvédjének jelenléte a tárgyaláson. Fotó: Bánkúti Sándor

Mit várhatnak a következő napokban?

A Bors megtudta, hogy jövő héten egy újabb feljelentővel szembesítik a Győri Járásbíróságon, ami alighanem okozhat még meglepetéseket a 2021-ben csalás gyanúja miatt letartóztatott énekes számára. Lapunk megkeresésére, Dávid elárulta, milyen érzések kavarognak benne az újabb megpróbáltatás előtt.

– Ahogy ez az egész eljárás alatt jellemző volt, a végsőkig küzdünk, így nem volt az sem kérdés, hogy erre a helyzetre is találunk megoldást – kezdte. – Természetesen nem egyszerű, és nem is tesz jót, hogy nem csak az eljárással kell szembenéznem, hanem egyéb nehezítő körülményekkel is, de ahogy mindig, hiszek és bízom az igazságban, és ezt a célt nem tévesztem szem elől – mondta Dávid, utalva többek közt arra, hogy szerinte meg akarták fosztani korábbi védőjétől is.

Fekete Dávid hisz és bízik az igazságban, újabb fordulat várható a tárgyaláson (Fotó: Bors)

Felkészültek minden eshetőségre

Dávid hosszú csatára számít. Szerinte feljelentői mindent el fognak követni, hogy ő húzza a rövidebbet az ügy végén.

Az eljárás egészére jellemző, hogy a feljelentők minden trükköt bevetnek, és semmitől sem riadnak vissza. Ezért, mint eddig is, úgy ezután is végig felkészülten várjuk, hogy mivel állnak majd elő

– mondták Dávidék magabiztosan a következő hétre készülve.