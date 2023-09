Szikora Róbert őszinte vallomása: ez a sírig tartó szerelem titka

A felesége, Zsuzsa asszony is részt vett Az Ég tartja a Földet című musical premierjén, és annyira magával ragadta az atmoszféra, hogy azóta egyedül is többször megnézte a darabot, amelynek a zenéjét a férje írta. Kivételes alkalom ez, mert Szikora Robit a felesége ritkán kíséri el a fellépésekre.

Robit felesége, Zsuzsa asszony kísérte el a Máté Péter-díj ünnepélyes átadójára (Fotó: archív)

– A feleségem a fő múzsám mindenben, nem csak társam, barátom és üzletfelem. A hosszú házasságnak nincsenek nagy titkai: a kegyelem mellett az, hogy engem szeret, kiválasztottja vagyok. Elfogadom mindenestül a páromat. Egy tökéletes házasságban összeér a föld az éggel, úgy fogalmazhatunk, hogy egy keresztény frigyben hárman vannak benne, mert a Mindenható állandó jelenléte is érződik – mondta a hot! magazinnak.

Szikora koncertet sosem halasztana el

A házaspár szótárában a nyaralás másként szerepel, mint sokaknál, ugyanis a munkához, a fellépésekhez vannak igazítva az utazásaik.

– Az évtizedek alatt erre szocializálódtunk Zsuzsival, most már nem változtatunk ezen. Kísért engem mindig külföldre is, Párizstól Amerikáig, és ott maradtunk a helyen tovább pár napig, hogy kettesben is lehessünk. A koncertek apropóján világot láttunk, nem panaszkodhatom, a hatvanas évek közepe óta utazom, és Ázsiát leszámítva keresztül-kasul bejártam a világot. Idén a Kárpát-medence volt fókuszban, jártunk a Felvidéken és Erdélyben is. Koncertet nem is halaszthatnék el csak úgy egy nyaralás miatt, hiszen tizenöt fős stábom van, a családjukkal együtt félszáz emberért tartozom felelősséggel – árulta el.

Az R-Go együttesben a gidák cserélődhettek az évek során, de a frontember örök (Fotó: archív)

„Apám cserkész volt, nagy mínuszokban is rövidnadrágban járt”

A csikidám királya jól bírja a tempót, fáradhatatlannak tűnik, pedig decemberben a 70-et fogja betölteni.

– Majd megkapom a jelet fentről, ha eljött az ideje a visszahúzódásnak; addig csinálom ezerrel.

A közönséggel egyelőre nem tehetem meg, hogy visszavonuljak, ha telt házak vannak a koncerteken és érzem az emberek szeretetét. Nem akarok kisebb energiaszinttel sem dolgozni, ennek kárát látom akkor, amikor éppen hőségben kell felszántanom a színpadot.

Főként a Jóistenből táplálkozom, de a genetikának is sokat köszönhetek: apám cserkész volt, sokat túrázott, nagy mínuszokban is rövidnadrágban járt, edzett ember lévén. Habár mindig is kölyökképem volt, emellett tenni is kell az egészségért, szerintem lusta zseni nem létezik. Hetente kétszer biztosan lejárok teniszezni a barátaimmal. Két évvel ezelőttig a korosztályomban Budapest I. osztályban játszottam, persze beláttam, hogy az amatőr versenysportot is idővel be kell fejezni, legjobb még sikeresen – foglalta össze.

Szabadtéren az Erzsébet-musical Robi számára magasztos érzés volt részt venni a darab bemutatóján a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. – Bár én vagyok a mű ötletgazdája, úgy fogalmaznék, hogy Isten kegyelméből születhetett meg a darab, én csak eszköz voltam a kezében. Szakrális művet mutattunk be történelmi helyszínen, ezzel úgy vélem, megszületett a mestermunkám – mondta átszellemülten.