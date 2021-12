Szikora Robi tudja a hosszú házasság titkát

Szikora Robi az emberek többségének a vidám közszereplő, az énekes, a zenész. Robiról kevesebben feltételezik azonban, hogy hűséges férj is. Immáron majdnem ötven éve, hogy Zsuzsával, feleségével 1975-ben összekötötték az életüket, és azóta is kitartanak egymás mellett.

Egy szeretet nevű massza, ami összetart minket. Isten így rendelte. Mi nem abban a korban nőttünk fel, amikor lecseréljük az elromlott dolgokat, mint ma. Ami elromlik, azt megjavítjuk, mi erről így vélekedünk, az én Zsuzsikámmal – kezdte a Bors érdeklődésére Szikora Robi.

Ünnepi lelkizés

Azt is elmesélte nekünk, hogy úgy szereti a feleségét, hogy folyton érezteti is ezt vele. Robi szerint nem feltétlenül kell ajándékokkal elhalmozni, akit szeretünk, hanem kis dolgokban mutatni a felé áramló szeretetet.

Nálunk nem csak karácsonykor van ajándékozás, egész évben figyelmesek vagyunk egymással. Az a típus vagyok, akinek nem lankad a figyelme az év többi napján sem, és amikor Zsuzsi ellejt egy ajándéktippet, megragadom az alkalmat, és lecsapok rá – mesélte vidáman a zenész, és hozzátette, hogy a hagyományoknak megfelelően a karácsonyt ők is az adventi gyertyagyújtással kezdik, mint a legtöbb családban. A kettesben töltött szenteste után másnap általában Robi édesanyjához vezet az útjuk, ahol együtt fogyasztják el a szegedi halászlét, ami soha sem hiányozhat az ünnepi asztalról. Otthonukat fényfüzérekkel és díszekkel készítik fel a közelgő ünnepre, lelki szempontból pedig a szokott módon vallásos zenékkel és szentmisével hangolódnak.

Mikor, ha most nem?

A Szikora családban nagyon fontos a katolikusok egyik legfontosabb ünnepének, a karácsonynak vallásos szertartásossága is: Robi mindennap ellátogat a közeli templomba, hogy lelkét ezzel is felkészítse arra, amit decemberben ünnepel a világ.

– Mindig is hittem a zene erejében, és abban, ha az Istenhez dalban beszélünk, előbb meghallja. Ezért most nagy fába vágtam a fejszém, de kérdem én, mikor ha nem most van erre szükség? A világjárvány kellős közepén szeretnék a rajongóknak egy lelki tartalmú albummal kedveskedni, így született meg a Te vagy minden forrásomNagyon boldog vagyok, hogy ezeket a zenéket megírhattam, hálás vagyok az Istennek és mindenkinek, aki segített benne. Szívből ajánlom karácsonyra, vagy az év bármely időszakára – újságolta Szikora Robi.

Bíborosi vélemény

A most megjelent, Te vagy minden forrásom című Szikora lemez nemrégiben eljutott Erdő Péter bíboroshoz is, aki azt üzente Robinak, hogy „köszöni szépen, végig hallgatta, és nagyon tetszik neki.” egyébként az albumon olyan különlegességek kaptak helyet, mint a Mi atyánk megzenésítése, és Robi azt is elmesélte nekünk, hogy a dalban arámiul, azaz azon a nyelven ahogyan Jézus beszélt – mondják fel az imát.

Szülinapi torta

Szikora Robi december közepén ünnepelte a születésnapját, a zenész idén lett 68 éves. A kor nem fog rajta, de kilókra már egyre inkább kel figyelnie. Van egy Csikidám nevű cukrászda Gyömrőben, és a rajongók minden évben küldenek nekem onnan csodálatos citromos ízű tortákat, amiket imádok. Csakhogy egy színpadi embernek, mint nekem, nem szabad elengednem magam, így nem eszem belőlük annyit, amennyit szeretnék – mesélte nevetve Robi.