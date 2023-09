Sokat javult az állapota: visszatér a színpadra Tekknő Miki

Egy hónappal ezelőtt megdöbbentő hírek érkeztek Mc Hawer és a Tekknő háza tájáról, ugyanis Benyó Mikit kétoldali szívinfarktus érte. Koczka Géza elsőként a Borsnak mesélt arról, hogy van a barátja. Az új helyzetet meg kellett Hawernak is szoknia, hiszen egyedül kellett fellépnie. A páros a bajban is kitartott, hiszen már évekkel ezelőtt egy szóbeli megállapodást kötöttek ilyen esetekre. Mint korábban Miki, most Géza is minden tőle telhetőt megtett, hogy a megszokott lelkesedéssel és szeretettel zenéljen rajongóiknak.

Jóban-rosszban kitartanak egymás mellett a barátok és zenésztársak (Fotó: MC Hawer és a Tekknő/Facebook)

– Minden fellépést most 200 százalékon kell teljesítenem, hiszen egyedül vagyok. Így is nagyon jó hangulatúak a koncertek, a közönség fantasztikus és nagyon sok szeretetet küldenek Mikinek – mesélte korábban Hawer.

Barátja és zenésztársa ez idő alatt gyógyult a kórházban, majd rehabilitációra küldték és várta, hogy ismét színpadra állhasson.

Most azonban újabb hírek érkeztek, és kiderült: Tekknő Miki nemsokára újra felléphet barátjával.

Örömmel közöljük, hogy Tekknő Miki állapota sokat javult a gondos kezeléseknek köszönhetően. Ezért a jövő héttől újra találkozhattok vele a fellépéseken

– írták a csapat hivatalos oldalán.

A rehabról jelentkezett be Miki

Mc Hawer korábban elmondta, hogy már Miki is nagyon szeretne visszatérni a színpadra. Azonban két héttel ezelőtt még csak a rehabilitációról jelentkezett be.

– A klinikán szigorú szabályok vannak, nem szabad odabent képet készíteni. De mindenkit szeretnék megnyugtatni, hogy napról-napra jobban vagyok. Sajnos pár hétig még erősödnie kell meggyengült szívemnek, ezért fokozatosan növelt, szigorúan ellenőrzött terhelésű gyakorlatok vannak délelőttönként, délután pedig szabadidő. Várhatóan néhány héten belül találkozhatunk újra a színpadokon – ígérte Miklós két hete.