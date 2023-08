MC Hawer elárulta, hogy van most a barátja

Mindenkit megrendített a hír, hogy Mc Hawer és a Tekknő duójából utóbbit, azaz Benyó Mikit kórházba kellett szállítani kétoldali szívinfarktussal. Az énekes ma már sokkal jobban van, egy hete rehabilitációs kezeléseken vesz részt, és ha minden jól megy, hamarosan a színpadra is visszatérhet.

– Miki egyre jobban van, hétvégékre haza is engedik őt. Már kutyát is sétáltatott, de még egyelőre hamar kimerül. Ha minden jól megy, akkor szeptember végén már együtt mehetünk a fellépésekre – kezdte Mc Hawer kérdésünkre, aki azt is hozzátette, hogy nem tud elég hálás lenni a rajongóknak a sok szeretetért.

Rengeteg támogatást kap Miki a rajongóktól (Fotó: MC Hawer és a Tekknő/Facebook)

Komoly dilemma egy-egy fellépés

A jelenlegi helyzet azonban komoly fejtörést okoz a fellépések miatt, bár Hawer továbbra is apait–anyait bele ad az előadásokon, sok esetben mégis visszamondják a szervezők a felkéréseket. Pedig a mulatós rapper elmondása szerint mindenhol pozitív fogadtatásban részesül.

Minden fellépést most 200 százalékon kell teljesítenem, hiszen egyedül vagyok. Így is nagyon jó hangulatúak a koncertek, a közönség fantasztikus és nagyon sok szeretetet küldenek Mikinek. Azzal, hogy a szervezők nem mondják le a koncertjeinket, Mikinek is segítenek. Hiszen mindkettőnknek a fő anyagi forrásai a fellépések. Nem vagyunk áruk, akiket csak felraknak a színpadra, hogy produkáljátok magatokat

– emelte ki Koczka Géza, aki azt is elmondta, hogy nem akarják átverni sem a helyszíneket, sem az embereket, akik számítanak rájuk. Ezért is nem érti azokat a szervezőket, akik visszamondják a koncerteket.

Mc Hawer minden fellépésén barátja helyett is helytáll (Fotó: Knap Zoltán)

Pedig korábban is volt rá példa, hogy a duó egyik tagja egészségügyi okok miatt nem tudott színpadra lépni.

– Hálás vagyok a rajongóinknak, akik ebben a nehéz időszakban is mellettünk állnak – zárta a gondolatait a mulatós sztár.