Pápai Joci végre megtalálta az egyensúlyt az életében!

A nyár Pápai Joci számára néha kritikus lehet, hiszen a fesztiválszezon mellett a televíziós forgatások is sűrűvé tehetik a hétköznapokat az énekes számára.

Pápai Joci hallatlanul büszke a gyerekeire - fotó: hot! magazin

– Elképesztően nagy volt a pörgés az idei nyáron is, hála a Jóistennek. Igazi őrültekháza van, ráadásul a televízió és a zene szinte teljesen megtölti a naptárat ezekre a hónapokra, hiszen az azokkal való elfoglaltságok már hosszú ideje komoly részét képezik az életemnek – kezdte Joci a hot! magazinnak.

Pápai Joci még most is tanuló­fázisban van

Hosszú időre, évekre volt szükség ahhoz, hogy az előadó kitapasztalja, hogyan tud sikeresen, sérülések nélkül lavírozni a munka és a magánélet mezsgyéjén.

– Idén először megtaláltam az egyensúlyt az életemben. Ugyan húzós volt az idei nyár, de azt gondolom, sikerült elég időt töltenem a családommal. Korábban ha megkérdezték, hogyan tudom összeegyeztetni a munkát a családdal, mindig azt válaszoltam, hogy nem tudom. Még most is tanulófázisban vagyok, de a környezetem és én is úgy érzem, hogy jól csinálom – mondta az édesapa.

Idén a család későbbre halasztotta a vakációt - fotó: hot! magazin

A gyermekei már most komoly sikereket könyvelhetnek el, hiszen a lánya, Hanna szeptemberben megkezdi a felsőfokú tanulmányait, a kisfia, Zalán pedig a sport felé kacsingat.

– Hanna gyógypedagógiát tanul az egyetemen, ami szerintem nagyon jól áll neki. Szeretném, ha sikeresen végig tudná csinálni, és természetesen mindenben támogatom, ahogy csak tudom. Zalán pedig kiemelkedően teniszezik. Elég jól megy neki, de hosszadalmas út, mire kiderül, mi lesz, ha felnő. Szerintem zenész, hiszen kétévesen már dobolt, igazi dobfelszerelés mögött. Most valamiért ezt elnyomja magában, amit nem értek, de reménykedem, hogy visszatér rá – mesélte a Sztárban Sztár leszek! mestere.

Jocinak a felesége a legnagyobb támasza - fotó: hot! magazin

„A fesztiválszezon egy zenésznek nagyon sűrű és kimerítő”

A nyaralás szinte lehetetlen ilyen időszakban, így erre maradnak majd a hidegebb hónapok, amikor kevesebb a koncert, és van lehetőség kikapcsolódni.

Idén sajnos még nem jutottunk el nyaralásra. Inkább a hétköznapokat próbáljuk felhasználni arra, hogy minél több minőségi időt töltsünk egymással.

Egy zenésznek a fesztiválszezon nagyon sűrű és kimerítő, így talán ősszel vagy télen, a klubszezon ideje alatt lesz több idő arra, hogy kikapcsolódjunk, és elmenjünk egy nagy családi „nyaralásra” – tette hozzá.

Joci ebben az évben is helyet foglal a Sztárban Sztár leszek! mestergárdájában – szeptember 3-án startolt el a műsor új évada; a produkció vasárnap esténként látható majd a TV2-n. Elmondása szerint az elmúlt szezonok alatt sem volt lehetősége rutint szerezni, mert mindig más egyéniségekkel és helyzetekkel találkoznak.

– Folyamatosan jönnek a jobbnál jobb tehetségek, így nincs egy bevált séma vagy egy biztos recept, amivel lehet dolgozni, de éppen attól sikeres a műsor, hogy mindig változatos – mondta a tehetségkutató zsűritagja.

Zsűritársaival mindig kész egy kis bolondozásra - fotó: hot! magazin

Új dallal jelentkezett Hatalmas népszerűségnek örvend Joci legújabb dala, ami a Megbabonáz címet kapta, a videóklip főszereplője pedig sokak számára ismerős lehet. – Egyöntetűen szereti a közönség az új dalt. Igazi nyári sláger lett, a videóklipben pedig feltűnik Pap Dorci is, akivel a Zsákbamacska óta töretlen a baráti kapcsolatom – mesélte Joci.