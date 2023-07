Pápai Joci nagyon félti a lányát: Hanna egyetemre megy - Videó

A Sztárban Sztár leszek! mestere a szerda reggeli Mokka vendége volt, ahol mások mellett a lánya családi fészekből való kirepüléséről mesélt.

Pápai Joci igyekszik simulékony apuka lenni / Fotó: hot! magazin

Pápai Joci nagylánya, Hanna szeptembertől egy győri egyetemre fog járni, így tanévkezdéskor elköltözik majd otthonról. Az énekes szerint sem ő, sem pedig 18 éves lánya sincs még felkészülve arra, hogy elhagyja a családját, hiszen nagyon szoros a kapcsolatuk, ugyanakkor tisztában van vele, hogy Hanna érdekét szolgálja a kollégiumba költözés.

Addig is igyekeznek minden idejüket együtt tölteni, a leendő egyetemista a margitszigeti szimfonikus nagykoncertjére is elkíséri édesapját, melyre szombaton este kerül sor. Emellett több családi programot is kitaláltak már a nyárra, ám legutóbb egy fiatal fiú zavarta meg őket sétálás közben.

Próbálok simulékony apuka lenni, de amikor most is elmentünk sétálni és odafut hozzánk egy jóképű kis kölyök és azt mondja: „Elnézést Hölgyem! Hogy találom Önt meg az Instagramon?”… Elfordulok, mondom én hogy talállak meg téged, haver?! Utána nyilván megnyugszik az ember, csak nem tudom, ezt így meg kell szokni

– mesélte félig viccesen, félig komolyan a mentor, aki szerint lassan már tényleg meg kell szoknia, hogy udvarolnak a kislányának.