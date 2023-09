Oláh Gergő vallomása: Mi is éltünk meg komoly mélypontokat a házasságunkban

Oláh Gergő és felesége, Niki 15 éve élnek boldog házasságban. A párnak öt közös gyereke született, ezért és hitük miatt is foggal-körömmel ragaszkodnak egymáshoz és szerelmükhöz. Az énekes sosem vallotta házasságukat tökéletesnek, de büszkén vallja, hogy mindig igyekeznek problémáikon átlendülni. Ennek kapcsán kezdtek bele egy olyan előadás-sorozatba, ami minden korosztálynak szól, és saját tapasztalataik elmesélésével mutatnak irányt a boldog házasság felé vezető úthoz. Az első alkalmat Salgótarján tartották meg, ahol hatalmas sikere volt a párosnak.

Ezzel az volt a célunk, hogy a párokat motiváljuk, hogy nem kell egyből a válásba beleugrani. Az előadás után rengetegen jöttek oda, hogy a saját kapcsolataikra ismertek rá a történeteinkből, és nem ciki tanácsot kérni olyan pároktól, akikre felnézünk. A nehézség egy házasságban azért van, hogy a kapcsolat erősebb legyen. Persze ez csak akkor működik, ha tudatosan figyelnek az emberek a másikra. Azt szoktam mondani: "El tudjuk hordozni szeretetben a másik hibáit"

– írta Gergő.

Az előadásról több pozitív visszajelzés is érkezett, olyannyira, hogy októberben egy turnéra indulnak feleségével, ugyanis nem csak itthon hívták őket több városba is, de még a Felvidékről és Erdélyből is kaptak meghívást.

A hullámvölgyek ellenére is kitartanak egymás mellett feleségével. Fotó: Bors

Megjárták ők is a hullámvölgyet

Gergő és Niki a bibliai alapelvek alapján élnek, és gyermekeiket is ebben a szellemben nevelik, ezért szerelmük és hitük szerint sem opció a válás. Ezért is tartották fontosnak, hogy a hullámvölgyben is kitartsanak egymás mellett.

– Gyors világunkban rengeteg a válás, családok mennek tönkre, évtizedes kapcsolatokat hagynak maguk mögött. Valahogy túl könnyen mondják ki: nem lehet megoldani a problémákat, én azonban ebben nem hiszek! A saját példám is ezt mutatja. Nikivel mi is éltünk már meg komoly mélypontokat a házasságunkban, ám tudatosan tereltük kapcsolatunkat új irányba. Büszke vagyok, hogy sikerrel jártunk, és nem adtuk fel az egymásba vetett hitet. Nemcsak a „jóban” részre mondtunk igent, hanem hogy a rosszban is kitartunk egymás mellett. Hiszem, hogy még a mennyben is fogjuk egymás kezét, így még a halál sem választ el – mesélte korábban Gergő.