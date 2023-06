Házassági tanácsadónak áll Oláh Gergő

Egy kedves ötlettel rukkolt elő az énekes, Oláh Gergő és felesége: egy kötetlen beszélgetésre invitálják a házaspárokat. Öt közös gyermek született a szövetségükből, mely már 15 éve tart, s melyhez foggal, körömmel ragaszkodnak. A korábbi tehetségkutatónyertes Oláh Gergő és élete szerelme, Niki is megjárták hullámvölgyeiket, azonban mindig sikerült átlendülniük a problémákon. Ezért gondolta vélhetően boldog páros, hogy tapasztalataik mentén segíthetnének másoknak is.

Gergő álma, hogy segíthessen a bajbajutott párokon (Fotó: Instagram)



Házassági tanácsokat adnának

Mit szólnátok egy hangulatos találkozóhoz, ahol velem és Nikivel lehetne beszélgetni, kérdéseket feltenni házasságról, gyereknevelésről és minden másról és nyilván lenne egy kis zene is! Eljönnétek?

– tette fel érdeklődve a kérdését rajongói oldalán Gergő. Joggal érzetheti, hogy felgyorsult világunkban egy őszinte, tabumentes beszélgetés aranyat érhet.

A válás ne legyen opció

Gergő is Niki vallásosak, gyermekeiket is ebben a szellemeben nevelik, erről Gergő több videót is posztolt a témában korábban. A párosnál az elköteleződés és a hitük miatt sem opció a szakítás, a válás még a legmélyebb hullámvölgyeknél sem jöhetett számításba.

– Gyors világunkban rengeteg a válás, családok mennek tönkre, évtizedes kapcsolatokat hagynak maguk mögött. Valahogy túl könnyen mondjuk ki: nem lehet megoldani a problémákat, azonban én ebben nem hiszek. A saját példám is ezt mutatja. Nikivel mi is éltünk már meg komoly mélypontokat a házasságunkban, ám tudatosan tereltük kapcsolatunkat új irányba. Büszke vagyok, hogy sikerrel jártunk, és nem adtuk fel az egymásba vetett hitet. Nemcsak a „jóban” részre mondtunk igent, hanem hogy a rosszban is kitartunk egymás mellett, amíg a halál el nem választ – fogalmazott korábban Gergő lapunknak.

A szülők szeretetben és hitben nevelik gyermekeiket (Fotó: Schumy Csaba)

Külföldön is szükség van rájuk

Az énekes és felesége rengeteg pozitív megerősítést kapott a hozzászólásokban, hogy az emberek a felhívásukra igényt tartanának.

– Simán, egy baráti beszélgetéshez kinek ne lenne kedve! – üzente egyikük lelkesen.

Csodás kezdeményezés. Romokban vannak a női - férfi kapcsolatok. Szükség van rá! Tedd!

– kérlelik a párost sorban a rajongók az üzenőfalon. Győr, Sopron, Salgótarján mellett még Németország is szóba került.