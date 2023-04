Összeköltözött szerelmével, vidéken kezdett új életet Berki Mazsi

Többször bebizonyosodott már, mennyire szemfülesek az emberek. Olyan apró dolgokat is észrevesznek a magyar sztárok közösségi oldalain, melyekből hamar elindulnak a találgatások, sok esetben be is bizonyosodik, bizony jók voltak a megérzéseik. Nemrég az egyik közösségi weboldalon arról találgattak és csámcsogtak a szaftos pletykákra éhes emberek, vajon Berki Mazsi együtt van-e még új párjával, a székesfehérvári üzletemberrel, vagy a szerelem néhány hónap után véget ért. A lapunkhoz eljutott információk szerint Mazsiék nem foglalkoznak a róluk szóló pletykákkal, minden a legnagyobb rendben van közöttük.

– Nagyon jól megvannak, boldogok. Élvezik a mindennapokat, de már családként.

Egy háztartásban élnek, jó ideje összeköltöztek, de teret adnak egymásnak, hogy mindenki tudja intézni a saját dolgát. Mindemellett arra is szánnak időt, hogy kettesben töltődjenek a szerelmesek.

Zoltán nagyon figyelmes Mazsival, igyekszik mindenben a támasza lenni a gyermekét illetően is – mondta az üzletember és Mazsi egyik közös ismerőse lapunknak.

Nemrég feladata budapesti életét és kislányával Székesfehérvárra költözött (Fotó: Instagram)



„Nagy változások történtek az életemben”

Az utóbbi időben gyakran látták Berki Krisztián özvegyét Székesfehérváron új párjával, sokan ebből kiindulva azt feltételezték, a sztáranyuka kétlaki életet él. A Bors megkereste Mazsit, aki választ adott arra, miért tartózkodik sokat a vidéki városban.

– Nem foglalkozom semmilyen hamis információval.

Viszont nagy változások történtek az életemben az elmúlt időszakban, korábban erre tettem utalást a különböző platformjaimon, ugyanis januárban elköltöztünk Budapestről Székesfehérvárra, itt próbálom újjáépíteni és újrakezdeni az életünket.

Ez volt az oka annak, hogy Emmácska bölcsődét váltott – kezdte lapunknak a Mazsi. – Kecskeméti vagyok, kezdünk újra beilleszkedni a vidéki életbe. Bár Fehérvár kisebb, mint a szülővárosom, de nagyon megszerettem és jól érzem magam itt. Az életemnek van olyan része, ami még mindig Budapesthez köt, így hetente egy-két alkalommal utazom a fővárosba, előfordul, hogy a testvéremnél alszom vagy épp barátnőzök, összekötöm a kellemeset a hasznossal, ahova kislányomat is magammal viszem – jelentette ki.



Óvja magánéletét és kapcsolatát

Berki Mazsi azt is kihangsúlyozta, a jövőben sem kívánja megosztani magánéletének ezen részét, ennek pedig komoly oka van.

– Mint ahogy azt már korábban is mondtam, a magánéletemet többször nem szeretném közszemlére tenni, mint ahogy azt sem, hogy találgassanak, miként és kivel élem az életemet. Úgy érzem, szívem joga annyit elmondani, amennyit én jónak gondolok. Sajnos ennek ellenére mégis gyakran találkozom olyan álinformációkkal, amik nem felelnek meg a valóságnak. Van egy kislányom, őt különösen óvnom kell ebben a világban, ezért egyelőre a magánéletemről nem szeretnék beszélni – fűzte hozzá.

Tanult a sok negatív tapasztalatból

Bár azt gondolnánk, egy idő után meg lehet szokni a rosszindulatú támadásokat, nem így van.

Sokszor kifelé éltük az életünket, de Krisztiánt rá tudtam venni az utóbbi pár évben arra, hogy önazonosak legyünk. Beszéltünk a problémáinkról is, mint ahogy arról is, mivel próbáljuk előrébb vinni a párkapcsolatunkat.

Emellett azt is megmutattuk, mennyire szeretjük egymást. Médiaszemélyiségként mindenki szeme előtt éltük az életünket, nagyon jó érzés, hogy az utóbbi időben már nem így van. A social media platformjaimon egy-egy pillanatot meg szoktam osztani a követőimmel, és ezt nagyon szívesen teszem. Tudom, hogy sokan kíváncsiak a velem kapcsolatos dolgokra, de majd mindennek eljön a maga ideje – mondta érdeklődésünkre Mazsi.