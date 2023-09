Elkezdődtek a táncpróbák: így lejti körbe Marics Peti szexi csípőmozdulatokkal Stana Alexandrát

Csuti az elmúlt hónapokban látványosan kigyúrta magát, az edzőtermet most azonban táncparkettre cseréli: ő is indul a Dancing with the Stars idei évadában, táncpartnere Tóth Katica lesz. Csuti a táncpróbákon is hozza humoros énjét, legutóbb különös szettjével csalt mosolyt az arcokra.

Csuti szettjét imádta Visváder Tomi

Az üzletember mintás izomtrikóban, lábán feltűrt mackónadrágban, hosszú zokniban és táncos lakkcipőben pózolt a táncterem hatalmas tükre előtt. Karizmait megvillantó táncos pózba is vágta magát. Bár vádlija kisportoltsága is elismerésre méltó, a kommentelők más miatt emlegetették lábszárát: a magasra húzott zokni miatt szekálták őt!

– Ugyanitt: hosszú fekete zoknit vennék – fogalmazott T. Danny, aki maga is indul a táncos showműsorban.

– Nahagyjálbékén – fogalmazott a komment szekcióban szintén feltűnő Völgyi Zsuzsi. A prímet Visváder Tamás vitte:

Ez igen! Vártam ezt a képet

– írta Tomi, aki szivecskét is küldött barátjának.

Eszenyi kacsacombbal, Marics csípőringással készült

Jó kedvből Eszenyi Enikő és Hegyes Berci próbáin sincs hiány: a színésznő az esti próbára kacsacombbal és csemege uborkával készült a fiatal táncos titánnak.

De a táncpartnere lenyűgözéséért Marics Peti is keményen küzd. Partnere, Stana Alexandra TikTok-ján osztott meg egy videót, amin Peti egyfajta hódító táncot rögtönöz a neki. Marics szédítő csípőringással körbe lejti áldozatát, Szandit, aki végül beadja a derekát, s maga is fűtött táncmozdulatokba kezd a tinibálványhoz simulva.