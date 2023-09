Hoppá! Különleges gyűrűt húzott kedvese ujjára Csuti

Éppen ezért szúrt szemet szerkesztőségünknek azonnal Sudár Bianka legutóbbi Insta-sztorija, melyben éppen bal kezének gyűrűsujján tűnt fel egy szépen csillogó köves gyűrű. További gondolkodásra adott okot az a tény, hogy Csutiék augusztus végén Párizsban, a szerelem fővárosában jártak, amely filmbeillő helyszíne lehet egy lánykérésnek. Ennyi információval felvértezve, fel is hívtuk Szabó András Csutit, aki egy pillanatra sem jött zavarba a kérdésünktől.

Szerelmüket látva, jogosnak tűnt az eljegyzési gyanú Fotó: Bors

„Hasznos kis kütyü”

– Bianka ujján valóban van egy gyűrű, amit tőlem kapott, de ez a gyűrű, nem az a gyűrű.

Amit láttatok, az egy okos gyűrű, ami számtalan hasznos funkciót rejt magában.

– Tulajdonképpen mindent, vagy majdnem mindent tud, mint egy okosóra, így nagyon hasznos kis kütyü egy sportoló számára – kezdte a Borsnak Csuti, aki ezzel a válaszával simán el is altatta a gyanúnkat, mely szerint jegyben járna kedvesével.

Nem tűnik okosnak az a gyűrű és nem is az Fotó: Instagram

Kis félreértés...

Később azért rákerestünk, milyen okos gyűrűk vannak forgalomban és meglepődve láttuk, hogy olyan, ami leginkább egy gyémántköves gyűrűre hasonlít, nemigen van a piacon. Éltünk is a gyanúperrel, hogy az üzletember egy ügyes magyarázattal érte el, hogy a nagy bejelentés ne ebben a formában süljön el. Percekkel később pedig meg is találtuk az általa emlegetett okos ékszert, amit Bius a Dancing with the Stars sajtóeseményén viselt. Mondanunk sem kell, hogy az nem egyezik a csillogó, köves gyűrűvel, amit az említett Insta-sztoriban szúrtunk ki. Vissza is hívtuk Andrást, aki hallva a dilemmánkat, máris feloldotta a gordiuszi csomót.

Igen, tényleg van okos gyűrű is Fotó: Bors

„Jóval szebb és ragyogóbb lesz...”

– Ja, hogy az a gyűrű!

Nos, az sem eljegyzési gyűrű, bár valóban egy szép darab, de csupán egy divatékszerről van szó.

– Annyit tennék hozzá a kis félreértéshez, hogy ha eljön a pillanat, a képen látható ékszernél egy nagyobb és jóval szebben ragyogó példány kerül majd Bianka ujjára – mondta nevetve az üzletember, aki ugyanakkor szívesen mesélt kapcsolatáról. – Dolgosan és sportosan telnek a mindennapjaink. Mindketten rengeteget teszünk azért, hogy sok és ami még fontosabb, minőségi időt tudjunk együtt tölteni. Ha a gyermekeim nálunk vannak, akkor persze az övék a főszerep és olyan programokat szervezünk, ahol Nina és Medox is jól érzik magukat, de a többi napon magunkra és egymásra figyelünk. Tényleg mindent együtt csinálunk. Alapvetően egy dolgos nap után, este nyolckor már nem igazán lenne kedvem edzeni, de miatta elindulok az edzőterembe, hiszen számára ez napi rutin része. Bevallom, eleinte csak vonszoltam magam és becsületből voltam mellette, de ma már hiányozna a mozgás, vagyis az én életemben is napi rutinná vált, amiért nagyon hálás vagyok Biusnak – tette hozzá Szabó András Csuti.