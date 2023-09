Majka majdnem megcsókolta, kitálalt a történtekről Köllő Babett

Vasárnap este elindult a Sztárban Sztár leszek! negyedik szériája. Már az első adásban fergeteges volt a hangulat, a vicces karakterek mellett több tehetség is felbukkant a versenyzők között. De nem csak miattuk volt izgalmas a műsor. Egy igazán pikáns jelentnek lehettek szemtanúi a nézők, amikor egy váratlan pillanatban Majka majdnem megcsókolta mestertársát, Köllő Babettet. A baki után érezhető volt, hogy egy pillanatra a Mesterek is összezavarodtak. A Bors megkereste Köllő Babettet, aki elárulta volt már része hasonlóban, sőt megesett, hogy össze is hozták Majkával.

Köllő Babett és Majka szája majdnem összeakadt - Fotó: Szabolcs László

Bosszantásból lett majdnem pusszantás

Épp Marika, a kamionosfeleség igyekezett meggyőzni a Mestereket produkciójával, ám mielőtt belekezdett a nótázásba, az egyik vicces kellékét Majkának adta. A rapper díjazta a dolgot és azonnal szórakoztatni kezdte magát a légkürttel, majd váratlanul Babett felé fordult és a fülébe dudált. Bár csak idegesíteni akarta kicsit, majdnem intim helyzetbe kerültek.

Azzal a kürttel, vagy mivel trombitált mellettem, amitől nagyon megfájdult a fülem és ezért akart az arcomra adni egy puszit. Ezt még akkor nem tudtam, így ösztönösen felé fordultam, így majdnem megcsókolt

– mesélte nevetve Babett, aki nem tagadja, nagyon meglepődött volna, ha Majorossal összeakad az ajkuk.

Köllő Babett már a korábbi évadokban is átélt ilyen bakikat Majkával - Fotó: Máté Krisztián

Nem ez volt az első eset

Az eset után Majka felkiáltott: "Hülye vagy?" -, de nyilván csak a zavartságát próbálta valahogy leplezni. Csók ide vagy oda, a rajongók szerint jól mutatnának együtt Babettel.

"Több olyan rajongói üzenetet is kaptam már, amikben azt írták, milyen jól néznénk ki együtt Petivel... Többször összehoztak már Majkával. Előfordulnak néha ilyen helyzetek, de ebben a szakmában ez tök általános. Nem kell túl gondolni, hiszen minden évadban volt már hasonló bakink" – szögezte le Köllő Babett, aki otthon, férjével együtt nézte meg az első adást és nagyon jót nevetettek együtt.