Köllő Babett kendőzetlen őszinteséggel beszélt a házasságáról és a mélypontokról

Látva a celebvilágon végigsöprő váláshullámot, felmerülhet a kérdés, hol vannak az igazi, működő szövetségek, kapcsolatok, ahol a felek hosszú távon jóban-rosszban kitartanak egymás mellett. Jó látni olyan házasságokat, ahol az egyik fél kiegyensúlyozott hátországot képes biztosítani a figyelem középpontjában dolgozó párjának. Köllő Babett, a Sztárban sztár leszek! mestere hozzászokott ahhoz, hogy ő maga a kirakatban él, de nem várja el ugyanezt a szeretteitől. Mivel a férje, András nem élvezi a rivaldafényt, Babett az egészséges középútra törekszik.

– Évente kiteszek egy képet a közösségi oldalaimra, most éppen a 18. házassági évfordulónk alkalmából. Sokan kérdezgetik, hogy megvan-e még András: ezzel mindenkit megnyugtatok, hogy továbbra is fennáll a kapcsolatunk – kezdte nevetve a hot! magazinnak..

„Tudni kell csöndben maradni”

Babett úgy véli, hogy túl vannak már a vitás éveken, ugyanakkor meglátása szerint hullámvölgyek nélkül nem életszerű egy házasság.

– Nincs tökéletes kapcsolat, az baromi unalmas lenne! A mélypontok után pedig nagyon tudunk örülni a csendes, nyugodt időszaknak.

Nálunk már nincs sok feszültség, ezek a meccselések már lezajlottak. Nem akarok okoskodni, de az biztos, hogy sokat kell beszélgetni egymással.

Ha az emberben a legkisebb rossz érzés is van, el kell, hogy mondja, és a másiknak kötelessége komolyan venni. Valamint azt is megtanultam, hogy tudni kell csöndben maradni: nem kell mindenről elmondanom a véleményemet. Az első évben rengeteget veszekedtünk, amíg az összecsiszolódásunk zajlott, így voltak ezzel az anyósomék is, és már hetven éve házasok – tette hozzá a színésznő.

„A férjem nagyon büszke rám”

Az első év nehézségei után az élet újabb kihívásokat tartogatott számukra.

– A gyerek születése után nekem volt egy mélyebb pontom, nehezen találtam vissza önmagamhoz. Később, amikor belevágtam a tévézésbe, az Andrást viselte meg: utálta a gondolatát is annak, hogy egy országot beengedünk az életünkbe. Akkor is engem féltett, majd szépen lecsengett az is. Azóta nagyon büszke rám. Az első hét-nyolc évben én szolgáltam ki őt; ma már a férjem a legnagyobb hátországom, akárcsak Majkának Hajni vagy Tillának a felesége, Kriszta. Ezt csak úgy lehet csinálni, ha van háttered. Közben a férjem sem tud nyugton lenni, ő is dolgozik, de közel van az irodája, rugalmas az időbeosztása. Mivel kétnaponta főzök, tökélyre fejlesztette a lista szerinti bevásárlást: hatalmas segítség ez nekem – mondta hálásan.

„Rászóltam, ne vegyen újabb ékszert”

Babett és a családja nemrég egy hetet töltött Rodosz szigetén, ahol áldoztak a pihenés oltárán.

– András kényeztetős, elhalmozós típus, a nyaraláson is nézte a kirakatokat. Rászóltam, ne vegyen nekem újabb ékszert, hisz semmire sincs szükségem, a meglévőket sem hordom. Csak legyünk együtt, és érezzük jól magunkat – mondta határozottan.

Milla igazi nagylánnyá cseperedett - fotó: hot! magazin



Milla pincéresdit játszott

A házassági évfordulót is hárman ünnepelték, mivel Milla lányuk megbetegedett.

– Mi akkor ünneplünk meg dolgokat, amikor időnk van rá. Jó rég nem voltunk kettesben moziban, de ezt egyikünk sem éli meg rosszul. Milla megbetegedett, nem akartuk otthon hagyni. De így is igyekezett nekünk megteríteni, pincéresdit játszani, bármit kérhettünk – mesélte büszkén az édesanya.