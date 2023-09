Kulcsár Edina videójától olvadozik a fél internet, ennél cukibbat ma nem látsz

Tavaly januárban szinte bombaként robbant a hír, hogy Kulcsár Edina válik a férjétől, Csutitól, és összejött az ismert zenésszel, G.w.M-mel. Azóta rengeteg idő eltelt, és még annál is több izgalmas dolog történt velük, hiszen az egykori szépségkirálynő és nemrég komoly botrányba keveredett szerelme összeházasodtak, ráadásul májusban megszületett az első közös gyermekük is.

Kulcsár Edina és G.w.M / Fotó: Sandor Bankuti / hot! magazin

Kulcsár Edina és G.w.M annak idején rengeteg támadást kaptak a kapcsolatuk miatt, de úgy tűnik, hogy nagyon erős köztük a kötelék, és a helyenként egészen gusztustalan beszólások csak közelebb hozták őket egymáshoz. Jelenleg is boldogan élnek, békességben nevelik a kislányukat, és még egy Jin nevű, nagyon cuki kutyussal is bővült a családjuk.

Kulcsár Edina és G.w.M imádja Jint

Kulcsár Edina követői tudják, hogy a híresség nem fél megosztani a világgal a hétköznapjait, gondolatait, és most is egy igazán különleges pillanatot mutatott meg az embereknek: videón mutatta meg, hogy milyen édesen alszik a G.w.M-mel közös kutyájuk, a kommentelők pedig nem győznek betelni vele.

Csak úgy záporoztak a szívecskés hozzászólások, folyamatosan dicsérték a követők Kulcsárék kis kedvencét. Ebből is látszik, hogy milyen sokan szeretik Jint, akit még a baba megérkezése előtt fogadtak be G.w.M-ék, és az eddigi posztok alapján nagyon imádják őt – volt, hogy még együtt is medencézett a család.

Ide kattintva lehet megtekinteni Kulcsár Edina legújabb videóját, amin megnézhetjük, milyen cukin alszik Jin.