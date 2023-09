Kulcsár Edina: Teljesen más értelmet nyert az életem

Kulcsár Edina megható poszttal emlékezett meg kisfia születésnapjáról. Az édesanya Instagram-oldalán tette közzé a friss bejegyzést, melyhez néhány fotót is csatolt még abból az időből, amikor Medox megszületett.

2018.09.11. Ezen a napon született meg a kisfiam. Ezen a napon lettem édesanya és ettől a naptól nyert teljesen más értelmet az életem!

- fogalmazott Edina.

Korábban az egykori szépségkirálynő elmondta, hogy Medox már babaként is nagyon barátkozós volt, ezért azonnal vitte magával mindenhova: fotózásokra, üzleti megbeszélésekre is. Úgy gondolta, hogy egy babának az édesanya mellett van a helye. A napokat általában kettesben, vagy az édesanyjával hármasban töltötték, este pedig a kicsi édesapja, Csuti is csatlakozott hozzájuk. Az üzletember leginkább a fürdetésben vette ki a részét, igyekezett minden este 7-re hazaérni.