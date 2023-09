Krausz Gábor nem hallgat tovább: Az én agyam ezt nem fogja fel…

Krausz Gábor és persze a séftársai is egyre nehezebben viselik, hogy a gasztro tehetségkutatót láthatóan egyre több troll használja arra, hogy néhány perc hírnevet szerezzen magának, miközben gyakorlatilag egy lábosnyi vizet sem forraltak még fel soha. A Bors most a hármas fogat legfiatalabb séfét kérdezte erről a jelenségről.

Krausz Gábor nehezen viseli a trollokat. Fotó: hot! magazin archív



„Ez sértő...”

– Azt vettük észre, hogy egyre többen jönnek el hozzánk azért a bizonyos öt perc hírnévért. Tulajdonképpen nem is lenne ezzel akkora baj, ha ezek a srácok legalább egy picit felkészülnének arra, ami egy konyhában várhat rájuk. De nem ezt teszik, csak belibbennek bohóckodnak és ez számomra, számunkra már sértő.

Rabolják az időnket és elveszik a lehetőséget olyanok elől, akik tényleg szívből szeretnének főzni.

Ezt az én agyam nem fogja fel–fakadt ki Krausz Gábor.



Akad pozitív csalódás is

A sztárséf ugyanakkor nem tagadja, hogy az idei szériában arra is volt példa, hogy valaki bolondozni érkezett, de végül elkapta a versenyláz és egészen jól muzsikált a konyhában. – Ebben a műsorban már megszoktuk, hogy mindenre és minden ellenkezőjére is van példa. Láttam olyan fiatalembert is a válogatók alatt, aki ugyan bohóckodva állt neki a főzésnek, de aztán egy ponton rájött, hogy valóban élvezi a dolgot. Összeszedte magát és egészen értékelhető tányért tett le elénk. Én egyébként minden jelentkezni vágyónak azt javaslom, hogy menjen el egy időre akár mosogatni, vagy konyhai kisegítőnek és ha jól figyel, rengeteg mindent leshet el gyakorló szakácsoktól, mire eljön hozzánk, ide a TV2 stúdiójába –folytatta Gábor, aki ezzel azoknak üzent, akik idén még nem érezték magukat készen a Séfek Séfe megmérettetésére, de jövőre talán megpróbálnák.





Rendelt kínaival ünnepelték az első adást



És, hogy idén lesz a kanálcsörgés, tányértörés és ordibálás a TV2 konyhájában? – A csapatfőzéseknél mind a hárman olyanok vagyunk mint a versenylovak. Ha megszólal a csengő, nincs stáb, nincs kamera, csak a csapat és a feladat. Mindhárman nyerni akarunk és ez bizony szül olyan helyzeteket, amikor egy kicsit elszakad a cérna.

Ha vége a felvételnek, újra barátok vagyunk.

Az első adást is nálam néztük egy jó adag rendelt kínai kaja társaságában–magyarázta nevetve Krausz.