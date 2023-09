Így bakiztak Krausz Gáborék

Bizony volt idő, amikor még a TV2 Séfek Séfe zsűritagjai, vagyis Krausz Gábor, Vomberg Frigyes és Wolf András is csetlettek-botlottak a konyhában!

Krausz Gábor megfogadta, hogy soha többé nem tesz ilyet - Fotó: hot! magazin archív

Krausz Gábor meggyalázta a séfje ételét!

Krausz Gábor az érettségi után kezdett elmélyülni a gasztronómia világában. Rengeteget küzdött, hogy bekerüljön a legjobbak közé, de szerencsére ennek meglett a gyümölcse.

– Nem mindegy, hová kerül az ember; én eleinte egy szerényebb étteremben dolgoztam, ami megakadt a finomfőzeléknél.

Két hónapig nem is adtak a kezembe kést, csak krumplit és hagymát pucoltam nap mint nap.

Később szerencsére bejutottam a Gundel Étterembe, ahol Kalla Kálmán volt a séf. Azért itt is voltak szívatások, de még saját magamat is szívattam: egyszer Kálmán séf híres ételét, a Kalla csirkét kellett megcsinálnunk. 12 percig kellett volna sütni a húst, de ez valahogy elmaradt. A séf úr nem volt bent, ezért az alatta dolgozó séf azt mondta, hogy gyorsan tegyem be a mikróba, jó lesz az úgy! Abban a pillanatban, amikor csipogott a mikró, megjelent Kalla Kálmán. Sosem felejtem el, ahogyan akkor rám nézett! Azt mondta: „Drága fiam, meggyaláztad az ételem!” Akkor megfogadtam, hogy ilyet soha többé nem csinálok – mesélte nevetve a hot! magazinnak Gábor, majd azt is elárulta, hogy milyen versenyzőt keres a TV2 Séfek Séfe ötödik évadában. – Nyugodt emberrel tudok együtt dolgozni, akiből higgadtság árad. Minden évben volt ilyen versenyzőm; remélem, most is találok valakit, akivel akár meg is nyerhetném a műsort!

Wolf András minden ujján volt egy ragtapasz - Fotó: hot! magazin archív

Wolf Andrásnak meggyűlt a baja a darabolással

Wolf András 14 évesen csöppent a konyha világába. A séf úgy gondolja, nem baj, ha valaki hibázik munka közben – a lényeg az, hogy a hiba ne kerüljön a vendég elé.

– Volt idő, amikor úgy néztem ki, mint Michael Jackson: minden ujjamon volt egy ragtapasz! A darabolás sem annyira egyszerű; volt, amikor a séfem újravágatott velem több kiló krumplit, mert nem volt elég szép. Sokat bakiztam.

Volt olyan, hogy bekevertem ötven kiló túrótölteléket, és búzadara helyett búzalisztet raktam bele, ami, valljuk be, nem mindegy! Az egészet ki kellett dobni!

– nevetett András. – Nagyon sok pofont kellett kapnom ahhoz, hogy beleszeressek ebbe a szakmába, de hálás vagyok a séfjeimnek, ugyanis ma már nem tudnám elképzelni az életemet enélkül.

Vomberg Frigyest önteltség miatt bakizott - Fotó: hot! magazin archív

Vomberg Frigyesnek volt olyan főnöke, aki látványosan öntötte ki az ételét

Vomberg Frigyes 14 éves korától foglalkozik főzéssel. A bakik azonban – állítása szerint – nem a kezdetekben voltak igazán jellemzők, hanem akkor, amikor már rutinosabb volt.

– Öntelt állapotban jönnek elő a csetlések-botlások: nagy mellénnyel álltam neki, úgy éreztem, hogy én mindent tudok.

Az idősebbektől viszont a kellő időben megkaptam a hátba vágást: volt olyan főnököm, aki látványosan öntötte ki az ételemet. Az nagyon ciki volt!

Hálás vagyok, hogy ez megtörtént, mert mindig jó útra tereltek, még akaratomon kívül is! – vallotta be Frigyes, aki úgy érzi, jól tudja kezelni azokat a versenyzőket, akik éppen az „öntelt korszakukat” élik. – Meg kell mondani nekik, hogy vegyenek vissza, mert ezzel csak hátráltatják a csapatot. Nem szabad hagyni, hogy valaki egyéni játékot kezdjen el, hiszen ez csapatmunka.