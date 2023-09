Koltai Lajos Monica Bellucciról: Egy ilyen nő közelében lenni valóban küzdelem

A 2000-ben bemutatott olasz-amerikai filmdráma nagy sikert aratott, részben a főszereplő Monica Belluccinak, részben pedig egy világszerte ismert, Kossuth-díjas magyar operatőrnek, Koltai Lajosnak köszönhetően. A Bors megkereste a legjobb európai operatőr címmel is kitüntetett művészt és arra kérte, mesélje el, milyen emlékeket őriz a forgatásról.

Koltai Lajos máig szívesen beszél arról, milyen volt Monica Belluccival dolgozni

– Ez egy csoda volt! A rendezővel, Giuseppe Tornatore-val előtte csináltam Az óceánjáró zongorista legendája című filmet, aminek a műfaja meghatározhatatlan, egy mindenek felett álló csoda. Amikor a filmért kapott olasz Oscar-díjakat, a David di Donatello-díjakat vettük át, akkor találkoztam vele és elmondta, hogy van egy pici ötlete, ami régóta a fiókjában lapul. Azt tudni kell, nála olyan, hogy pici, nincs. Minden 100 napos forgatással kezdődik… – kezdte viccesen, s azzal folytatta, a rendezőnek az okozta a legnagyobb fejtörést, hogy kire ossza a főszerepet.

Azt mondta, az a baj, hogy nincs ilyen nő.

Nem sokkal később összejött neki egy Dolce&Gabbana reklám, ahol Monica Belluccival dolgozott. Akkor megkeresett és azt mondta: Na, megvan a nő! Ha te is igent mondasz, megvagyunk. Persze igent mondtam és rettenetesen boldog volt. Hát így indultunk el ebbe a csodálatos kalandba.

„Megvan a nő!”

A főszereplő, Monica Bellucci a szerepe szerint a nagybetűs NŐ, aki csupán a lényével képes elvarázsolni a férfiakat. Koltai Lajos is érezte azt a rendkívül erőteljes, mégis kifinomult kisugárzást, ami a színésznőből árad. Mint megtudtuk, a film olasz változatában jóval több a meztelen jelenet, mint az európai verzióban, ezért sokakban felmerül a kérdés, vajon hogyan lehet ezeknél a jeleneteknél elvonatkoztatni a látványtól?

– A filmben is kimondják, neki egyetlen iszonyatos nagy bűne van: az, hogy szép. Amikor forgattunk, sokan megkérdezték tőlem, mégis hogy lehet mellette dolgozni.

Igen, egy ilyen nő közelében lenni valóban küzdelem.

Viszont hiába áll tőlem Monica Bellucci tíz centire, akkor is csinálom a dolgom, és úgy kell őt világítanom, hogy csodálatos legyen. Eszembe nem jut, hogy úgy nézzek rá, mint nőre, a feladatomat végzem, csak erre koncentrálok – árulta el a Nemzet Művésze, akitől néhány izgalmas kulisszatitkot is megtudhattunk.

„Majdnem belepusztultam”

Az első jeleneteket Szirakúza főterén vették fel, ám az időjárási viszonyok miatt kénytelen voltak másik helyszínt választani, ami mindenkinek alaposan feladta a leckét.

– A gyerekszereplő egy rövidnadrágos karaktert alakít és mivel nagyon hideg volt - rajtunk már télikabát volt - a producerünk azt mondta, menjünk át Marokkóba. Ott mindent újra fel kellett építenünk, az utcát, a házat, ahol Maléna lakik, a belső tereket, valamint a környező épületeket is. Nagy próbatétel volt mindannyiunk számára, nekem is. Ilyenkor onnan fentről valami vezeti az embert és erőt kapunk. Az óceánjáró zongorista legendájába is majdnem belepusztultam, ebbe nem kevésbé, de a lelkemben mégis ez a legszebb emlék: a Malénának köszönhetően jelöltek Oscar-díjra – mondta őszintén az operatőr, aki a díjátadó gálán Ennio Morriconéval együtt vett részt, és ahonnan mindketten üres kézzel távoztak. Hogy ez hiányérzetet kelt-e benne azt ő maga mesélte el.

Koltai Lajos és Ennio Morricone

Koltai Lajos nem sóvárog semmi után

– Sokszor voltunk jelen, négyszer jelöltek Szabó Istvánnal, egyszer Oscar-díjat nyertük a Mephisto-val, nekem pedig utána jött a személyes jelölés, ami már önmagában volt a non plus ultra. Rendben vagyunk így. Annyi szép elismerést és díjat kaptam, nem is akarom felsorolni, hogy mi mindent, úgyis tudják. Persze, jó lenne, hiszen mindenki iszonyú boldog, ha ez megtörténik vele, de nem panaszkodhatok. Sokszor voltam a közelében, a Mephistónál átéltem és azt eléggé a magaménak érzem. Megkaptam mindent, nem sóvárgok semmi után – fejtette ki az ezzel kapcsolatos érzéseit, s az általa elmondottakat bizonyítja, hogy a díjai nincsenek hivalkodó helyen, a szobája rejtekében egy polcon sorakoznak a szeretteit ábrázoló fényképek gyűrűjében.

Ott jó helyen vannak. Nem kell őket feljebb tenni semmilyen magasabb polcra…

– zárta a gondolatait szerényen a világhírű operatőr-rendező.