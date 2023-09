„Ki ez a nő?” – Külseje miatt kapja az ívet Nádai Anikó

Azt szokták mondani, a plasztikai műtét is olyan, mint a tetoválás. Az első után nincs megállás. Kérdés, hogy valaki tudja-e hol a határ, vagy már felismerhetetlenségig operáltatja magát. Nádai Anikóról pont ezt gondolják sokan. A műsorvezető az utóbbi időszakban rengeteg negatív kritikát kap megváltozott külseje miatt, többségük azt gondolja, már túlzásba esett a beavatkozások tekintetében.

Sokak szerint elvesztette az egyéniségét

A kétgyermekes édesanya sosem csinált titkot abból, hogy évekkel ezelőtt mellnagyobbításon esett át. Időközben egy komoly nőgyógyászati műtéten is átesett, két évvel ezelőtt pedig újra kés alá feküdt. Gyermekkora óta elégedetlen volt az orrával, ugyanis egy kisebb baleset miatt eltört, hosszú évek, rengeteg utánajárás, véleménykikérés, tapasztalatok meghallgatása után végül úgy döntött – melyhez bevallása szerint a kedves kommentek is hozzájárultak –, korrigálja a „hibát”. Akkor azt mondta, nem fogja túlzásba vinni, most azonban sokak szerint mégis a ló túloldalára esett. A világhálón szép kis kommentcunamit indított el friss fotója, melyen csupán csak az új frizuráját akarta megmutatni, követőinek más szúrt szemet. Szerintük ugyanis felismerhetetlenségig változott az arca, és teljesen elvesztette bájos külsejét, épp azt, ami miatt sokan egyéniségnek tartották.

„Hol a bájos Anikó?”

„Nagyon fura kép, mintha nem is te lennél.”

„Kár, hogy felismerhetetlen! Hová lett a kedves Anikó arc? Ki ez a nő? Bárki lehetne – itt van a gond! Eltűnt az egyéniség, a személyiség!” – ilyen és ehhez hasonló kommentekből bőven akad, míg sokan más hírességet vélnek felfedezni benne.

„Nekem a korábbi Anikó sokkal jobban tetszett. Ezen a képen Péter Szabó Szilvire emlékeztet.”

„Megan Fox, hirtelen azt hittem.”

„Azt hittem Monica a Jóbarátokból.”

Smink nélkül is vállalja magát

Az utóbbi időben egyre több híresség vállalja magát smink nélkül: Tolvai Reni, Horváth Éva, Palvin Barbara és még sokan álltak be ebbe a sorba. Anikó is gyakorta posztol a közösségi oldalára olyan fotókat, amin a hétköznapi énjét vagy mondjuk smink nélküli arcát vállalja fel, és valljuk be, így is gyönyörű, még ha ezzel nem is mindenki ért egyet.

„Nem tudom mi történt, de a szülés után az arca teljesen megváltozott.”

„De jó kép, smink nélkül vagy a legszebb! Végre valaki aki felmeri magát vállalni így is!” – írja egy rajongója.