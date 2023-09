"Két hetes apuka, de már gyön a sok bölcsesség": Puskás Peti magára haragította a kispapákat

A Puskás-Dallos házaspár élete legszebb időszakát éli. Bogi és Peti kisfia, Ábel két hete született, az énekes pedig világgá is akarta kürtölni a határtalan boldogságát, egy bölcs tanáccsal megspékelve. Mondandója nem aratott osztatlan sikert.

Puskás Peti félelme alaptalan volt

Peti korábban már beszélt róla, hogy kicsit aggódik, hogy kisfiuk születése után azonnal érzi-e majd azt a bizonyos köteléket a bébivel. Hamar beigazolódott, hogy félelme alaptalan volt: a világ legboldogabb emberének érzi magát, szeretete már most határtalan a kis Ábel iránt, na és persze feleségéért, Bogiért is minden eddiginél jobban rajong. Túlcsorduló örömét közösségi oldalán is hangoztatta.

„Hagyjátok azt az idióta tejfakasztó bulit"

– A legcsodásabb dolog apukának lenni. 2 hete, amióta megszületett Ábel, csak nézegetem, ölelgetem, babusgatom a kisbabámat és próbálok gondoskodni anyukájáról is, akit jobban szeretek mint valaha… – vallott Peti. – Friss apukaként csak annyit tanácsolhatok a leendő apukáknak (és eskü nem akarom osztani sokat az észt): ha bent tudtok lenni minél többet vagy még akár aludni is az első napokban a családotokkal, hagyjátok a @@@@@ba azt az idióta tejfakasztó bulit. (…) Megérdemlik, hogy ez ne a lerészegedésről meg a másnapról szóljon – vélekedett a friss apuka.

Míg az anyukák – köztük maga Bogi és Rácz-Gyuricza Dóri is – szívecskék kommentelésével helyeseltek, sok férfinál kiverte a biztosítékot soraival.

– Látszik, hogy csak ennyit látsz belőle, hogy lerészegednek… a férfiak így ünneplik meg a születést, akkor amikor még az anya és az újszülött még bent van a kórházban. 2 hetes apuka, de már gyön a sok bölcsesség… – szólt vissza egy kommentelő, szavával pedig sokat egyetértettek, kihangsúlyozva, hogy az első, kórházban töltött napok alatt a látogatási idő limitálva van, az apukák ezért esténként amúgy sem tudnának jelen lenni. Ezt egy kedves hagyománynak gondolják, ami nem árt sem az újszülöttnek, sem az édesanyának.

Vegán vagy nem vegán?

De nem csak a tejfakasztó megléte vagy nem léte osztotta meg a közönségüket. Peti ugyanis évek óta vegán életmódot folytat, és Bogi is a lehető legkevesebb húst fogyasztja jó ideje. Esküvőjükön a násznépnek is csak vega és vegán ételekből álló menüsort szolgáltak fel. Felmerül a kérdés: gyermeküket is ez a szemlélet szerint etetik majd?

A témában a Borsnak Sütő Enikő korábban azt nyilatkozta:

– Hogy milyen hatással van egy fejlődő szervezetre a vegetarianizmus, arról az a véleményem, hogy van, akinek jót tesz a húsmentes étkezés, míg másnak gondot okoz. Van egy kollégám, aki pici kora óta nem eszik húst. 45 éves, gyönyörű és egészséges, tehát nincs szüksége rá. Ráadásul ha valaki undorral eszik, az biztosan nem tesz jót neki, legyen az gyerek vagy felnőtt. Ez teljesen személyfüggő, olyat is láttam már, hogy valaki vega szülők mellett nőtt fel és húsevő lett. Annyira egyediek vagyunk, hogy erre nem lehet szabályt felállítani – vélekedett a szakértő.