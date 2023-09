"A világ legszebb nője" – szexi fotói miatt áradoznak a Jóbarátok sztárjáról

Hiába 54 éves, még midig tökéletes formában van a Jóbarátok színésznője, Jennifer Aniston, akinek a sorozat óta folyamatosan ível felfelé a pályája, így egyáltalán nem lehet oka panaszra sem akkor, ha a tükörbe néz, sem akkor, ha a karrierje kerül szóba. A sztár korábban részletesen beszámolt arról: alighanem napi rutinjának köszönheti, hogy úgy néz ki, ahogy.

Jennifer Aniston karrierje szárnyal, és bizony mintha az idő sem fogna rajta Fotó: NurPhoto via AFP

A napot rendszerint meditációval indítja.

Megváltoztatta az életemet, erőteljes hatása van, ha ezzel kezded és zárod a napodat. Csak húsz perc. Amikor lusta vagyok, és kihagyom, rögtön észreveszem magamon



– magyarázta korábban. A meditálást kávé követi, de nem akárhogy: kollagénporral! Ja, és emellett a kutyáit is maga sétáltatja minden nap, azaz a testmozgás is megvan, illetve napi másfél órát tölt teljesen internet nélkül – ami elsősorban a lelki egészségéért szükséges, és talán sokunk megfogadhatnánk a módszerét. Szigorú diétát is tart, azonban arról is beszélt korábban: bizony néha ő is szokott csalni, és beiktat olyan napokat, amikor lazábbra veszi a gyeplőt.

Imádják a rajongók Jennifer Anistont: "Ez a nő olyan, mint a jó bor"

A színésznőről a közelmúltban igen izgalmas fotósorozat készült, mely teljesen magával ragadta az internet népét. A készült képekből jó párat megosztott Aniston is, Insta-oldalán pedig hamar össze is gyűlt bejegyzésére az egymillió kedvelés.

A sztár természetesen tudja: ütni kell a vasat, így gyorsan újabb poszttal kedveskedett követőinek, mely a fotózás kulisszatitkait leplezte le.

"A leggyönyörűbb nő a világon. Pont."

"Olyan, mint a jó bor..."

"Soha nem láttam olyan tökéletes nőt, mint te" – sorakoznak a videó alatt a dicsérő kommentek. Tegyük hozzá: cseppet sem alaptalanul!