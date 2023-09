Kitálalt a Séfek Séfe versenyzője, szerinte ezért bántják folyamatosan

Nem könnyű úgy teljesíteni, ha a versenytársak szinte minden percben megnehezítik a helyzetünket. A Séfek Séfe kék csapatának tagja, Jambrik Bea ennek ellenére nem tört meg. A Borsnak elárulta, mi volt a taktikája, hogyan tudta kizárni a rá irányuló rosszindulatú megjegyzéseket.

A kék csapatban minden napjára jellemző volt a vita (Fotó: TV2)

Beszóltak, sokszor nem kíméltek, de ennek több oka lehet. Úgy gondolom, ki akartak zökkenteni a versenyhelyzetből, de tudatosan nem reagáltam.

Ha ezzel foglalkozom, elveszítem a fókuszomat a feladatomról, én pedig a túlélésre mentem. Szerintem, amikor véleményt nyilvánít az ember, olyankor önmagáról beszél, ezt külön tudtam választani. De az is lehet, hogy konkurenciát láttak bennem, ezért próbáltak meg gyengíteni. Végig azon voltam, hogy ennek ne adjak teret. Ha valakit piszkálnak, az biztosan valamit jól csinál. Azzal, hogy a többiek folyamatosan velem voltak elfoglalva, ezáltal a középpontba toltak – kezdte a Borsnak Bea, aki úgy érzi, rengeteget fejlődött a műsor által.

Erősebb lettem. A versenytársaim mind különböző stílust képviseltek, amit meg kell tanulni kezelni. Ebben is megedződtem.

Egyfajta saját belső fejlődésen mentem keresztül, sokkal jobban tudok arra fókuszálni, ami nekem fontos, és ki tudom zárni a külvilágot. Sokat tanultam Wolf Andrástól, nekem pedig ez a legfontosabb. Élveztem a forgatás minden percét, imádtam az összes csapatfeladatot, mint ahogy az egyéni főzéseket is, a séfeket és a stábot egyaránt – fűzte hozzá, majd azt is elárulta, miért jelentkezett a Séfek Séfébe.

Beát beszippantotta a gasztronómia, a jövőben is a főzéssel szeretne foglalkozni (Fotó: TV2)

– Szeretném követni, ami nekem autentikus, ami én vagyok.

A főzés a szenvedélyem, egész életemen át jelen volt. Gyakran kéredzkedtem be különböző konyhákra.

Imádok enni, a világon rengeteg étteremben jártam. Az életemet e köré szeretném építeni, a szívemhez közel áll. Jelenleg is tanulok, egy koreai főzőiskolába járok, egyben a nyelvet is igyekszem elsajátítani. Szeretnék koreaiakkal dolgozni egy konyhán, de megfordult a fejemben, hogy kiköltözöm, hogy még több tapasztalatot gyűjtsek. Teljesen beszippantott a gasztronómia, a főzés, most szinte minden e köré épül az életemben – árulta el.

– Sokat foglalkozom pszichológiával, önfejlesztéssel. Egy éve nincs párkapcsolatom, de jelenleg nem is érzem szükségét, jól érzem magam. Élem az életem, nem hajhászom a szerelmet, ha jön egy férfi, aki ehhez hozzá tud és akar adni, nem leszek ellene – mondta érdeklődésünkre.