Videó a kulisszák mögül! Így készül a Dancing with the Starsra Eszenyi Enikő

Eszenyi Enikő idejét az elmúlt évtizedekben a színház töltötte ki, ám most újra visszatér a képernyőre. A színész-rendezőnő a Dancing with the Stars mezőnyében csillogtatja meg a tehetségét, és arról is tanúbizonyságot tesz, hogy nem csak a színpadon, de a parketten is otthonosan mozog.

Eszenyi Enikő alig várja, hogy parkettre léphessen Hegyes Bercivel (Fotó: Szabolcs László)

Erőt akar adni a kortársainak

Enikő lapunknak már korábban elárulta, fontos missziója van a Dancing with the Starsban. Szeretné megmutatni, hogy az ő korosztályában is pezseg az élet!

– Én vagyok a műsor történetének a legidősebb szereplője, számomra fontos dolog, hogy erőt adjak a kortársaimnak, férfiaknak és nőknek egyaránt, ugyanis van bennünk energia és életerő! Én mindenesetre a következő időszakot lázasan végigtáncolom. Lámpalázban és lábujjhegyen – mondta a Borsnak Enikő, aki éppen ezért nem is hezitált, hogy elvállalja-e a műsort. Sőt, óriási energiával vetette bele magát a felkészülésbe, ahová most mi is beleshettünk.

„Alig várom, hogy lássalak”

A sztárok és táncpartnereik már lázasan készülnek október 14-ére, hiszen mindenki bizonyítani akar a nézőknek és a zsűrinek egyaránt. Így van ezzel a színésznő is, aki többek között a TikTok-oldalán is bejelentkezett, hogy megmutassa, hogyan halad a felkészüléssel.

Nos, azt kijelenthetjük, a hangulatra nem lehet panasz, illetve azt is nagyon jó látni, hogy ennyire felszabadult Enikő. Arról nem is beszélve, hogy elképesztő formában van.

Annyira csini vagy Enci, imádom az alakodat! És nagyon szurkolok a Dancingben!

– írta egy rajongó, akivel a többi hozzászóló is egyetértett.

- Tele vagy energiával, nagyon jó ezt látni. Alig várom, hogy lássalak! – tette hozzá egy másik lelkes hozzászóló, mi pedig mutatjuk is a videót!