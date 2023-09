„Fontos, hogy erőt adjak a kortársaimnak!” – ezzel a céllal tér vissza a közönség elé Eszenyi Enikő

Eszenyi Enikő idejét az elmúlt évtizedekben a színház töltötte ki, ám most újra visszatér a képernyőre. Ráadásul nem is akármilyen műsorban, hiszen a Dancing with the Stars mezőnyében is megcsillogtatja tehetségét, és bizonyítja, hogy nem csak a színpadon, de a parketten is otthonosan mozog.

Eszenyi Enikő visszatér a képernyőre, ám egy teljesen más szerepben, mint ahogy eddig megszokhattuk (Fotó: Szabolcs László)

Eszenyi Enikő bizonyítani szeretne

A Bors ott lehetett a Dancing sajtótájékoztatóján, ahol videós interjút készíthettünk a művésznővel. Meg is ragadtuk hát az alkalmat, hogy kifaggassuk a céljairól és a tánccal kapcsolatos viszonyáról.

– Nem gondolkoztam rajta, hogy elfogadjam-e a felkérést, mert nagyon örültem neki.

Én mindig is balerina szerettem volna lenni, de Csengerben. ahol születtem, nem volt lehetőségem táncolni tanulni, és ez egy remek alkalom arra, hogy fejlődhessek. Az pedig külön öröm számomra, hogy Hegyes Bercitől, egy ilyen fiatal tehetségtől tanulhatok. Ez nagyon inspiráló! Lelkesen és alázatosan követem Berci tanításait, hiszen ezeket a versenytáncokat még nem tanultam

– kezdte lapunknak a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, akit a félelmeiről is kifaggattunk, hiszen a műsor köztudottan próbára teszi az ember állóképességét. Arról nem is beszélve, hogy egy-két lila folt is borítékolható a felkészülés alatt, de ennél durvább sérülésekről is hallhattunk már az előző három évadból. Például Metzker Viki bordatöréséről… Enikőt azonban kemény fából faragták, s mint kiderült, nem hatják meg a sérülések. Maximalistaként akkor is tovább megy, ha kihúzzák alóla a talajt, hiszen komoly missziója van a műsorral. Szeretné megmutatni, hogy az ő korosztályban is pezseg az élet!

– Én vagyok a műsor történetének a legidősebb szereplője, számomra fontos dolog, hogy erőt adjak a kortársaimnak, férfiaknak és nőknek egyaránt, ugyanis van bennünk energia és életerő! Én mindenesetre a következő időszakot lázasan végigtáncolom. Lámpalázban és lábujjhegyen – mondta a színész-rendezőnő, aki jó kezekben lesz a műsorban, hiszen Hegyes Berci már kétszer is magasba emelhette a Dancing with the Stars trófeáját.

Vajon harmadszorra is sikerülni fog?