Gólyahír: Megszületett a Harry Potter filmek sztárjának első gyermeke - Fotó

Ahogy arról a Bors beszámolt, a Harry Potter-filmek sztárja, aki Ginny Weasley-t alakította a népszerű filmsorozatban áprilisban jelentette be már látványos pocakkal, hogy az első gyermekével várandós.

A 32 éves színésznő életet adott első gyermekének / Fotó: Illusztráció - Pixabay

Bonnie Wright most pedig arról számolt be az Instagram-oldalán egy irtó cuki fotó kíséretében, hogy kisfia már meg is született és igen különleges nevet kapott. A csöppség csíkos sapkát és pulóvert visel, miközben békésen alszik egy takaró alatt.

Ocean Wright Lococo, aki szeptember 19-én, kedden született otthon. Mindannyian egészségesek és boldogok vagyunk. Andrew és én annyira szeretjük a mi kis napunkat! Annyira hálásak vagyunk a szülőcsapatunknak, akik végig fogták a kezünket, és olyan örömtelivé és bővültté tették az utat. A szülés a legvadabb élmény!

– írta a fotóhoz a színésznő.

Wright és szerelme, Andrew Lococo még 2022 márciusában mondta ki a boldogító igent.