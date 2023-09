„Köszönöm a sorsnak, hogy hozzád vezetett” – kalandos szerelmi életéről vallott Molnár Guszti exe

Nehéz időszakon van túl Molnár Guszti volt felesége, Fazekas Vivien, akinek a színész szenvedélybetegsége és viharos kapcsolatuk miatti traumája a mai napig kihat az életére. Ezzel kapcsolatban nemrég például elárulta, hogy szeretne a sorstársain segíteni, méghozzá egy beszélgetős műsor és előadás sorozatot keretében, amelyhez a traumák kezelésében jártas pszichológust keres.

Magható sorokat posztolt Fazekas Vivi Fotó: Markovics Gábor

Fazekas Vivi szerencsére lassan, de biztosan a gyógyulás útjára lépett, amelyben sok szerepe van annak is, hogy egy ideje már ismét boldog párkapcsolatban él. Szerelmével, Gerővel már évek óta ismerték egymást, kapcsolatuk azonban csak tavaly szeptemberben fordult romantikusra. Az édesanya most egy hosszabb, érzelmes poszttal jelentkezett, amelyben kifejti, hogy úgy érzi, az elmúlt időszak számtalan megpróbáltatásai után megérdemelte, hogy végre újra rátaláljon a boldogság. Bejegyzésében az új szerelem mellett a korábbiakról is mesélt.

– Azt mondják az ember életében három nagy szerelem létezik…. Az első szerelem a gyerekszerelem, ami általában középiskolában kötődik, és valóra váltja a tinédzserkori álmainkat és elképzeléseinket. Éppen olyan, mint a tündérmesékben – elhisszük, hogy örökké tart, és ő lesz az egyetlen ember az életünkben, sőt még akkor is, ha látjuk a másik félben a hibákat, elhisszük, hogy nekünk őt teremtették, ő volt megírva – kezdte hosszabb írását Vivien, majd így folytatta:

– A második szerelem viharos, nehéz játék, amiben rengeteget tanulunk saját magunkról és a párkapcsolatok természetéről is. Ez a kapcsolat mindent megad, amit elképzeltél korábban a szerelemről, azonban Itt találkozunk először a fájdalom, a veszteség és a csalódás érzésével, és itt kell először valós problémákat is megoldanunk, ezért nagyon valódinak, nagyon igazinak érezzük. Ez a viszony jóval reálisabb is az elsőnél itt tapasztalunk meg először nehéz helyzeteket, és ezáltal itt fejlődünk legtöbbet. Ekkor fogalmazódik meg bennünk, hogy mire is vágyunk igazából.

Ezt követően az édesanya értelem szerűen áttért a harmadik nagy szerelemre is, amely így hangzik:

– A harmadik szerelem váratlan, és valószínűleg egy olyan emberrel hoz össze a sors, aki ellentmond a korábbi elképzeléseidnek, ideáljaidnak. Megváltoztatja a teljes képedet a szerelemről, és olyan magától értetődő minden benne, hogy szinte hihetetlennek érezed. Ezt a fajta kapcsolatot nem lehet megmagyarázni, egyszerűen csak ledönt a lábadról, és kérdések nélkül működik. Amiatt annyira jó ez a kapcsolat, mert ekkorra már ténylegesen sikerült megtapasztalnod, hogy ki is vagy valójában, hogy mit akarsz egy párkapcsolattól, és hogy mire van szükséged a partneredtől.

Érzelmes gondolatait pedig úgy zárta, hogy köszönetet mondott a sorsnak.

Köszönöm a sorsnak, hogy hozzád vezetett...

Szeretem, hogy teljes mértékben kiegészítjük egymást, hogy mindketten megtapasztaltunk minden jót és rosszat az egymáshoz vezető úton, hogy nincsenek játszmáink, csak igazi őszinte érzéseink, amiket mindig megosztunk egymással… Szeretem, hogy akkor is szeretjük egymást, amikor épp »utáljuk« hiszen az élet sokszor gördít elénk akadályokat, de mindketten tudjuk, hogy kézen fogva és együtt megyünk előre – írta Fazekas Vivi.