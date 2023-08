Fazekas Vivien még nincs túl Molnár Gusztin

Közösségi oldalán kért segítséget Fazekas Vivien. Molnár Gusztáv színész egykori felesége beszélgetős műsort, azaz podcastot és előadás sorozatot szeretne indítani, és ehhez keres a traumák kezelésében jártas pszichológust.

Beszélgetős műsor háziasszonya lenne

– Egy ideje már tervezem, hogy a saját tapasztalataimból kiindulva podcastot indítsak a traumák feldolgozásával kapcsolatban − kezdte mesélni a Borsnak. − Ez a műsor nem rólam szólna, és nem is a múltam emlegetésével foglalkozna, hanem az emberek lelkével, és gyógyulási folyamataival. Gondoltam kiírom a követőim számára, hogy keresek egy vállalkozó szellemű szakértőt, pszichológust, aki jártas ebben a témában. Nemcsak a sorstársaimhoz szólnék, hiszen traumát elszenvedni már gyerekként is lehet, vagy később egy baleset, vagy kirekesztő környezet miatt, de akár idős korban is. Szerepvállalást szeretnék ebben a témában, szeretnék irányt mutatni trauma feldolgozással kapcsolatosan. Nagyon sok civil ember keresett már fel, hogy szeretné a saját történetét a nyilvánosság elé tárni. Persze magáról a traumáról is beszélni kell, de ami még fontosabb: a feldolgozási folyamatról, a gyógyulásról, és a továbblépésről. Ez a hasonló cipőben járó hallgatókon is segíthet.

Hírességek is kitálalnának neki

Vivien lapunknak azt is elárulta, hogy nem csak civil embereket hívna meg a műsorába:

– Figyelem a médiát, a hírességek nyilatkozatait. Sajnos köztük is szép számmal akad, aki különböző traumákat élt át. Többjüket felkerestem, hogy szeretném, ha szerepelnének majd a műsorban, és sokan igent mondtak. A háttérben már elkezdődtek a munkálatok, van egy műsorvázlat, és egy szép hosszú lista is a lehetséges szereplőkkel.

Bár konkrét neveket még nem árult el, Vivien elmondta:

Judy nagyon jó barátnőm, és nem titkolt célom, hogy ő is beszélgetőpartnerem legyen.

– A balesete igencsak meghatározta az életét, és jó lenne, ha elmondaná, hogyan jutott el odáig, hogy egy ennyire élni akaró, tüneményes nő legyen a tragédia ellenére. Nagyon hasznos dolgokat tudna elmondani – vélekedett az anyuka, aki maga is még a gyógyulás útján jár Guszti alkoholizmusa miatt. A színész azóta bevonult egy rehabilitációs intézetbe, de nemcsak neki, a környezetének is gyógyulnia kell.

– Ez folyamatos munka, rengeteg önfejlesztő és pszichológiai könyvet olvastam. Az idő is meghatározó tényező, hónapról hónapra jobb a helyzet. Most már eljutottam arra a pontra, hogy ugyan még vannak rossz bekapcsolások, berögződések, amitől rögtön rossz gondolatok kezdenek jönni, viszont ezeket már felismerem, és tudatosítani tudom magamban, hogy ez már nem az a szituáció, nem ugyanaz fog történni, mint korábban.

Néha még rossz szemmel nézi, aki iszik

Egy ilyen „sziréna” Vivien számára például, ha a társaságában valaki alkoholt fogyaszt.

A Gusztival való tapasztalataim miatt hosszú ideig rá sem tudtam nézni az alkoholos italokra.

– Tulajdonképpen előtte is csak nagyon ritkán ittam, de ez valahogy a felnőttlét része, hogy az ember egy étteremben vagy buliban kikapcsolódásként megiszik például egy pohár bort. Szóval a magam részéről ezen túl tudtam lendülni. Ami nehéz volt, a családomat és a barátaimat látni, amikor megisznak egy-egy pohárral. Sokáig nem tudtam leküzdeni, hogy ne nézzek rájuk rossz szemmel, amiért alkohol kell ahhoz, hogy szórakozzanak. Bár ésszel tudom, hogy ez nonszensz, és hogy ők tudnak önkontrollt gyakorolni, mégis a mai napig haragszom néha a barátaimra, ha előttem isznak alkoholt. Ez is része a feldolgozási folyamatnak, ezt is egyre jobban viselem – tette hozzá Vivien, aki bízik benne, hogy minél hamarabb elindíthatja a műsorát.