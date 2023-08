Érzelmes üzenetet küldött volt felesége a csontsoványra fogyott Molnár Gusztávnak: "...minden sikerülni fog!"

Tavaly novemberben költözött be egy eldugott rehabilitációs klinikára Molnár Gusztáv, ahol nagyjából 256 napot töltött. A színésznek akkoriban nem volt más választása, tönkre tett maga körül mindent, amit csak lehetett. A mértéktelen alkoholfogyasztása miatt a szervezete kezdte feladni a harcot, vizelete véres volt, véreset hányt, az orvosai szerint hónapjai lehettek csak hátra... Az előtte meredeken felívelő karrierje derékba dőlt, kirúgták mindenhonnan, megszűntek a megbízásai, a volt párja és a vérszerinti kisfia elfordultak tőle, a házassága pedig zátonyra futott. És ezt mind mind annak köszönhette, hogy képtelen volt nemet mondani az italra.

Az elvonó rosszabb, mint a börtön

Az elvonó nem egy kényelmes szanatórium, hanem egy kőkemény edzőtábor, ahonnan csak a legerősebbek képesek úgy kijönni, hogy soha többé nem térnek vissza. Ezekben az intézményekben nagyon szigorú szabályok szerint élnek a lakók, majdnem mintha börtönben lennének... A napjaik percre be vannak osztva, dolgozniuk kell, sportolniuk, csoportos és egyéni terápiákra járniuk, nem tarthatják a kapcsolatot a szeretteikkel, nem lehet telefonjuk. És, ha már a börtön párhuzamot említettük: az elvonó azért is tűnik rosszabbnak, mert azt sem tudhatja biztosra az ember, hogy mikor szabadulhat... Onnan akkor jön ki egy ápolt, ha az orvosok úgy döntenek, hogy elég erős ahhoz, hogy újra elkezdhesse az életét.

Molnár Gusztáv: „Nem szöktem el sehonnan, és nem adtam fel semmit”

Senki sem tudta, hogy Molnár Gusztáv mikor jut el arra a gyógyultsági szintre, hogy kedvezményeket kaphasson, vagyis például a kezébe vehesse a mobilját és felvegye a külvilággal a kapcsolatot. Ez a pillanat most jött el, illetve augusztus hatodikán, vasárnap délután, amikor az Instagramon és a Facebookon is életjelet adott magáról. Gusztáv ezekkel a sorokkal üdvözölte a közönségét:

„Kedves Barátaim! Megelőzve a találgatásokat, és a haszontalan híreszteléseket, talán az a legegyszerűbb ha 265 nap után én magam adok hírt magamról. Jól vagyok. Nem is lehetnék jobban, hiszen élek. Közel 9 hónapot töltöttem önmagammal. Hálás vagyok, hogy segítséget kaphattam, hogy ez idő alatt nem kellett a kinti dolgokkal foglalkoznom, hogy megérthettem a valóságom talán nem is az, mint aminek eddig hittem. A saját világom Komló előtt pokollá változott, és nem igazán láttam már belőle kiutat. Vesztettem. Ezzel a fájdalommal, veszteséggel kellett szembe néznem, és persze önmagamnak azzal a részével, amiről ez idáig nem akartam tudomást venni. Senki sem maradhat ugyanaz aki volt, ha egyszer megismeri önmagát. Ajándékot kaptam azzal, hogy lehetőségem volt megtudni mi miért történt úgy az életemben, ahogy történt. Most pedig az a feladatom, hogy megtapasztaljam mi változott 9 hónap alatt. Eddig két kézzel kapaszkodtam a segítőim kezébe, most pedig az egyiket elengedték. Még kicsit bátortalanul, de rengeteg kíváncsisággal vágok bele egy nagy utazásba. A legfontosabb, hogy nem egyedül. Budapesten vagyok. Nem szöktem el sehonnan, és nem adtam fel semmit. A dolgomat csinálom. Nem tudom mi történt idekint ezalatt az idő alatt, de most nem is fontos. Az a fontos, hogy mi történt idebent. Időre van szükségem, és nem szeretnék feleslegesen beszélni. Most élvezem a csendet. A saját csendemet. Az őszinteség nem azt jelenti, hogy másokról mondjuk meg az igazat. Minden úgy történt, ahogy történnie kellett, és mindenki úgy döntött, ahogy akkor abban a pillanatban helyesnek hitte. Hálás vagyok, hogy képessé váltam elfogadni a segítséget, hogy rávezettek arra a felismerésre, hogy egész életemben azt kerestem, amivel keresek. Egyszer majd elmesélem…”

A közleményéhez pedig egy új profilképet is csatolt, ami egészen megdöbbentő látványt nyújt. Bár egy szelfit készített, így is jól látni, hogy a színész rengeteget fogyott az elmúlt időszakban.

Molnár Gusztáv rengeteget fogyott 9 hónap alatt (Fotó: Molnár Gusztáv/Facebook)

Ezt üzente Molnár Gusztáv volt felesége, Fazekas Vivien

Molnár Gusztáv bejelentkezésének híre sok helyre eljutott, többek között a volt feleségének, Fazekas Viviennek is megjelent az Instagram-hírfolyamában... A páros – Guszti alkoholizmusa miatt – 2023 augusztusában Skype-on keresztül vált el egymástól, a volt feleség azóta új életet kezdett, de nyilvánvalóan nem akarta figyelmen kívül hagyni egykori szerelme visszatérését.

A Bors kérésére pedig hajlandó volt üzenni is:

− Láttam a friss fotót és olvastam a posztját − mondta lapunk megkeresésére Fazekas Vivien.