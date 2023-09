Elszabadult a pokol a stúdióban: Tóth Gabi nekiment Majkának

Elszabadulnak az indulatok szombat este a Sztárban Sztár leszek! második válogatójában, ahol bár egymásnak adták a mikrofont a tehetségesebbnél tehetségesebb fiatalok, a Mesterek időnként mégis rossz szájízzel ültek székben. Majka és Tóth Gabi annyira összeszólalkozik az adásban, hogy valósággal elszabadul a pokol, csak úgy röpködnek a szitokszavak, ekkora feszültséget talán még sosem lehetett érezni a műsor történetében.

Elszabadul a pokol a Sztárban Sztár leszek! stúdiójában (Fotó: TV2)

A versenyzők miatt tör ki a botrány

A durva, káromkodásig fajuló vitát az váltja ki, hogy a többiek próbálják felvázolni Majkának, szerintük minden tehetséget magának akar, és valahogy sikerül is elérnie, hogy őt válasszák. Még akkor is, ha a rapper szemmel láthatóan nincs is annyira oda a produkcióért, mint a többiek.

– Engem jelen pillanatban már kiráz tőled a hideg, és rossz értelemben, csak szólok. Még megkockáztatom azt is, hogy utállak – szúrja oda Babett Majkának.

Tóth Gabi teljesen kikel magából

Gabi megpróbálja Majkának elmagyarázni, mit is kéne máshogy csinálnia, ám ezzel nem arat osztatlan sikert.

– Mondjuk ne legyél ennyire erőszakos, mert amikor én ugyanazokat a módszereket alkalmaztam, mint te, akkor ledaráltál a f***-ba – emeli fel a hangját Gabi, mire Majka közli, hogy az énekesnő a legerőszakosabb ember, akit valaha is ismert.

Gabi nem hajlandó visszatartani a véleményét, ahogy az eddigi évadokban sem tette. Ráadásul úgy érzi, Babett visszalépett, holott ő kezdte a vitát.

Köllő Babett két tűz közé kerül

Babett, aki Majka és Tóth Gabi között foglal helyet, valósággal sokkot kap a veszekedéstől, ám az üvöltözésből kimarad, annak ellenére, hogy alapvetően neki is ellenérzései vannak Majka viselkedésével kapcsolatban.

A Bors megkereste Babettet, aki elmondta, miért nem állt bele jobban a vitába!

– Én csak elmondtam az érzéseimet, de amikor ennyire eldurvul a veszekedés, arra már nincs eszköztáram, hogy ilyen stílusban vitatkozzak. Nem Gabi mellől szálltam ki, egyszerűen csak hátraléptem – fogalmazott a Borsnak Babett.

