Mától új szabályrendszerrel indul a Sztárban sztár leszek! negyedik évada

Vasárnaptól ismét keresik az ország legsokoldalúbb előadóját. Újra indul a Sztárban Sztár leszek!, szabályváltozásokkal, és újabb izgalmakkal.

Szeptember 3-án indul az új évad. Fotó: Fotó: Facebook / Sztárban sztár

Először van egy előválogató. Ezeket szombat-vasárnap fogják látni a nézők a televíziók előtt jövő héttől. Újdonság, hogy a negyedik évadban új szabályrendszer lesz.

Nagyon izgalmas, fordulatokban gazdag évad lesz, egy olyan szabályrendszerrel, amit még hetekig magyaráztunk a Jocinak is.

- jegyezte meg Köllő Babett, kiemelve: erről most még nem beszélhetnek. A műsor folyamán folyamatosan lesznek változások, hogy az utolsó pillanatig bármi megtörténhet. Annyit elárultak, hogy nagyon sok fiatal jelentkezett, akik rendkívül tehetségesek.

Azon gondolkoztam, hol voltak eddig.

- mesélte Babett, aki Pápai Joci, Tóth Gabi és Majka oldalán lesz ítész a műsorban, immáron nem először. Till Atilla megjegyezte, hogy eddig a nézők csak Gabi és Majka vitatkozásait szokhatták meg, azonban ehhez idén Babett is csatlakozott.

Szerintem most lesznek olyan tinédzsereink, akik bármit elénekelnek vagy bármit tudnak. Igazi színpadi emberek.

- emelte ki Tilla, aki szerint azért jönnek szívesen a Sztárban sztár leszek!-be egyre többen, mert nagyon patinás lett a műsor. Azt is elmesélték a Mokka reggeli adásában, hogy igazából jelentkezett a 30 éves korosztály is, akik szintén hihetetlen jók, és nem is értik, hogy mire vártak eddig ennyit.

Sőt...! Voltak külföldi jelentkezők is, Kanadától egészen Olaszországig, mindenhonnan jelentkeztek. Nagyon színes az idei társaság. Nem kis feladatuk volt a külföldiek miatt a fordításokkal a stúdióban. Babett ehhez viccesen megjegyezte: még Joci is megcsillogtatta nem létező angol és német tudását.