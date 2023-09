Egymásnak mentek a TV2 sztárjai, hatalmas a balhé!

Azt már megszokhattuk, hogy a Rich Kids háza tájékán mindig történik valami. Most is hozták a formájukat a tehetős csemeték, és olyannyira hajba kaptak a legutóbbi adásban, hogy szinte szóba sem állnak egymással. A legutóbbi kétmilliós party-n Metta és Filip azzal verte ki a biztosítékot, hogy összefirkálták PSG Ogli7 méregdrága arcképét a falon, most pedig, mintha nem tanultak volna az előzőekből, más miatt okoztak kellemetlen perceket a házigazdának, Csabinak.

Filip újra kikérte magának a bulin felszolgált ételek minőségét Fotó: Bors

Először is, ismét Metta volt kissé tiszteletlen, amikor Csabi szökőkútjában landolt egy szemét, amit eldobott. Állítólag véletlenül. Nem sokkal ezután Filip, a tőle megszokott módon a végletekig leszólta a felszolgált ételt.

– Én csak a véleményemet mondtam el, nem is értem, miért baj ez? — értetlenkedett a gazdag gurmé Filip. Szandi Csabiról a háta mögött kemény dolgokat állított. Szerinte Csabi másolja Olivért.

Már mindenki azt mondja, hogy Csabi egy "Wish-es PSG Ogli7"

– tette hozzá Szandi, Oli barátja ironikusan. A bulin tehát kiborult a bili Csabinál, amikor hőseink torkaszakadtukból üvöltöztek egymással, míg az ünnepeltről, Letiről, akinek a névnapját ünnepelni mentek oda, - alig esett szó.

– Úgy gondolom, hogy most túlléptek egy határt. Nekem ne fikázza senki a vendéglátásomat a saját házamban, mert ez tiszteletlenség – mérgelődött Csabi, aki egy fehér luxusautót ajándékozott szerelmének a bulin. Ha kíváncsi vagy, kibékülnek-e vajon a szereplők egymással, vagy maradnak fasírtban, kövesd esténként, 22:25-től a 16 karikás Kőgazdag Fiatalok adását, a TV2-n.