Csősz Bogi őszinte vallomása, nehezen hagyta hátra a színészetet

Bár manapság sok szempontból egyenlőség figyelhető meg férfiak és nők között, az élet bizonyos területein időnként ma is azt lehet látni, hogy mégsem egészen egyformán kezelik a gyengébbik nem tagjait. Ennek kapcsán Csősz Boglárka osztotta meg tapasztalatait a Mokkában, aki korábban színésznőként szerzett hírnevet magának, ám manapság már inkább az üzleti életben tevékenykedik. A téma kapcsán Horváth Norbert ingatlanszakértő, valamint Ember Csilla rendezvényszervező is megszólalt.

Csősz Boglárka, Horváth Norbert, Ember Csilla a Mokkában. Fotó: TV2 Mokka

Az egykori színésznő elmondta, eleve nehézséget jelentett számára az, miután színésznőként vált ismertté, hogy átváltson egy egészen másik karrierre. Csősz Boglárkát, aki egyébként közgazdászként végzett és több projektje is volt a múltban, jelenleg a belsőépítészet érdekli és leginkább luxusszállodákkal foglalkozik. Mint mondta, nem elég a jó csapat a sikerhez, önállóan is fel kell készülni, valamint azzal is gyakran találkozik munkája során, hogy egy beruházó vagy egy generál őt, mint nőt, miként ítéli meg az adott projektben. Emiatt tartotta fontosnak a "Nők az üzleti életben" kezdeményezést, amit Ember Csillával közösen hoztak tető alá: ennek során az üzleti életben mozgó nők osztják meg egymás között a tapasztalataikat.

Egyszerűen azt gondoltam, hogy sok tapasztalatot egymás között meg kell, hogy osszunk mi nők, mivel találkozunk és ezt hogyan lehet jól kezelni, nemcsak mentálisan, hanem lelkileg is tudjunk ebben a szektorban, vagy akár más szektorokban is mozogni, úgy, mint teljes értékű emberek

- mondta el Csősz Boglárka.

Ember Csilla szerint egyébként manapság már egyre több nő van jelen az üzleti életben, így a helyzet jelentős javuláson esett át. Horváth Norbert mindehhez azt fűzte hozzá, hogy a munkája során nagyon határozott nőkkel került kapcsolatba, ugyanakkor hozzátette, hogy ez tulajdonképpen szükséges velejárója ennek a szakmának. Mint mondta, az üzleti világban egy nőnek sokkal keményebben kell fellépnie, mint egy férfinak, ha azt szeretné, hogy komolyan vegyék.