Csősz Bogi elárulta, hogy ismerte meg új szerelmét: "Véletlenszerű találkozás volt a miénk"

Kétség sem férhet hozzá, hogy Csősz Boglárka erős nő, feltalálja magát minden helyzetben, még akkor is, ha az éppen az adott pillanatban nem tűnik a legegyszerűbb feladatnak. A hot! magazinnak Boglárka elárulta, hogy újra szerelmes, egy civil férfi partnereként éli az életét. Bogi új partnerével egy rendezvényen találkozott, de már akkor elhatározták, hogy nem sietnek el semmit.

Az üzletasszony és a párja állítják, véletlenszerű találkozás az övék Fotó: hot! magazin

– Szimpatikusak voltunk egymásnak, sokat beszélgettünk, és megbeszéltünk egy találkozót. Sok időt adtunk és adunk egymásnak a megismerkedésre. Egyikünk sem keresett párkapcsolatot, mindketten munkával töltöttük a mindennapjainkat. Véletlenszerű találkozás volt a miénk, aminek adtunk egy esélyt – emlékezett Bogi.

Csősz Boglárka számára fontos, hogy ne csak egy szép nőt lássanak benne

Az is az oka annak, hogy nem kapkodnak, hogy mindketten túl vannak már egy házasságon, és egy váláson. Boginak fontos, hogy emberileg, lelkileg is kapcsolódjanak, ezért igyekeznek rengeteg közös programot szervezni.

– Figyelünk rá, hogy számos olyan élethelyzetben együtt legyünk, amiből jobban megismerjük egymást, és megalapozzuk azt, hogy valóban tartós legyen a kapcsolat, ne elsietett – mondta.

Adódik a kérdés, hogy mi fogta meg őket a másikban, mi volt az, ami miatt vonzónak látták egymást, hiszen azt senki nem vitatja, hogy Boglárka kisugárzása, szépsége, stílusossága és energiája mindenkire hatással van. Párját is elsősorban ez érintette meg, de azután lenyűgözte az üzleti aktivitása, észjárása és a humora is.

Nekem mindig is fontos volt, hogy a társam ne csak egy szép nőt lásson bennem, hanem értékelje az energiáimat, lehessen mindenről beszélgetni, és elismerjük egymás munkáját, sikereit, tudjunk az élet minden területén társai, partnerei lenni egymásnak

– tette hozzá Bogi.

Csősz Bogi: „Általában keveset alszom”

Felnőtt emberi kapcsolatról van szó, melyben támogatják egymást, közösen veszik ki a részüket a mindennapokból is. Szerencsére Bogi párját éppen ez a szenvedélyesség, lendület nyűgözi le, ő maga is energikus ember, aki sikeres a munkájában, érti, hogy milyen érzés vállalkozóként megteremteni valamit. Ami a kapcsolatukban nehézséget okozhat, az az időbeosztás, mivel mindketten sokat dolgoznak. Bogi jó néhányszor utazik Törökországba is, hogy az üzleti partnereivel tárgyaljon, hiszen nemsokára átadják azokat a siófoki és budapesti szállodákat, amelyek belsőépítészeti berendezését ő, a török és az erdélyi partnerei kivitelezték. Bogi célja, hogy a törökországi és más, nemzetközi, kiváló minőségű, egyedi gyártású belsőépítészeti termékeket Magyarországra hozza, és a magyar minőséget külföldön is megismertesse.

– Ezzel együtt odafigyelek, hogy maradjon idő a családra, barátokra és a páromra, valamint a sportra is. Nem könnyű manőverezni, ezért általában keveset alszom, utazás közben pihenek, de úgy választom meg a környezetemet, hogy a szabadidőmben feltöltődjek, ne energiákat veszítsek. Nagyon szeretünk együtt kirándulni, túrázni, ha a párom úgy tudja megszervezni, akkor elkísér az üzleti útjaimra és fordítva – magyarázta Boglárka.

Az utazások, a közös élmények alatt még jobban megismerik egymást, így a tavaszi utolsó hóesést is kihasználták, hogy együtt snowboardozzanak Ausztriában, ami azért is érdekes, mert Bogi cégének a központja Mosonmagyaróváron van, és sokat van Sopronban is, így összekötötték a munkát a pihenéssel.

– Nemrég pedig elutaztunk egy távoli óceánpartra, hogy hosszabban is kipihenjük a téli fáradalmakat, megújuljunk és több időt töltsünk egymással, távol a külvilágtól, ami szintén egy mérföldkő, hiszen ez alatt is sokat mélyült a kapcsolatunk.

„Nem volt célom, hogy párkapcsolatot találjak”

Egyikük sem a magánélete miatt kíván nyomot hagyni a világban. Érthetően vágynak rá, hogy a kapcsolatuk róluk szóljon, és ne zavarja meg a nyilvánosság vagy a média az ismerkedési fázist. A jövőben is szeretnék zárt ajtók mögött tartani a magánéletüket, de ha együtt jelennek meg valahol, szeretnék, hogy az ne legyen szenzáció. Ezért a hot! magazinnal tesznek egyedül kivételt, és először beszélnek a kapcsolatukról. Nem szeretnének bujkálni, de a jövőben sem erről beszélnének, hanem Boglárka üzleti, emberi és női jogi területen elért eredmé­nyeiről.

Bogi talán szerencsésnek is érezheti magát, hiszen a múltja, a korábbi házassága nem hagyott fájó emléket benne, így képes volt a továbblépésre.

– Az előző kapcsolatom közel 15 évig tartott, és a mai napig jó barátságban vagyok a volt férjemmel.

Hosszú folyamat volt, mire elengedtük egymást, hiszen a szerelem elmúlt, de emberileg, barátként kölcsönösen felnézünk egymásra és tiszteljük egymást. Többször nyilatkoztam, hogy lehet szépen, egymást tisztelve elválni, és meg kell adni az időt a gyászfolyamatra is, hiszen megváltozik az ember élete, újra kell építenie önmagát, a mindennapokat. Éppen ezért nem is volt célom, hogy párkapcsolatot találjak.

Mivel egyikünk sem a felszínes kapcsolatok híve, ezért sok időt adunk egymásnak az ismerkedésre, a fokozatos kapcsolatépítésre, és ez segített abban is, hogy igazán mélyen bízzak, megnyíljak valakinek. Úgy érezzük, hogy hosszú távon tudunk együtt tervezni, de mindent az idő dönt majd el – gondolkodott el az üzletasszony, aki nem zárkózik el saját gyermektől sem, de jelenleg a munkájára koncentrál.

A friss hot! magazinban sok közös képet találnak a párról Fotó: hot! magazin