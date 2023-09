Betörték Károly király orrát

III. Károly király, és öccse a bukott András herceg is ugyanannak a bentlakásos, szigorú brit iskolának voltak a növendékei gyerekkorukban, ugyanis édesapjuk Fülöp herceg ragaszkodott hozzá, hogy ők is odajárjanak. Azonban a két testvérnek merőben más "élményeik" voltak az intézménnyel szemben. Erről rántotta most le a leplet a "A windsoriak háborúja: Károly és András rivalizálása és története, ami meghatározta a királyi családot" című könyv, amelyben Nigel Cawthorne szerző hatalmas kutatómunkával írta meg a két férfi előéletét. Az alkotás egyelőre csak angol nyelven elérhető, azonban csemegéztünk egy meglepő részletet a könyvből.

A két testvér, két életút /Fotó: © AFP

A szerző szerint ugyanis a bentlakásos iskolában az idősebbik fivért végig bántották, mint a trón várományosát, és egy alkalommal még az orrát is betörték iskolatársai. Máskor pedig hidegvizet locsoltak rá, és kikötözték fagyoskodni, amíg a személyzetének egyik tagja rá nem talált - számolt be róla a Mirror.

A bátyja András herceg, aki néhány évvel később kezdte csak el a bentlakásos iskolát, merőben más utat járt be. A szerző szerint ugyanis ő tanulva a testvére bánásmódjából, már alapból zaklatóvá lépett elő, és ő bántott másokat. A könyv szó szerint úgy fogalmaz, hogy "falkavezérré vált" az iskolában, és nem hagyta, hogy őt bántsák.