Kórházba szállították Bodrogi Gyulát, intenzív osztályra került

Csütörtök reggel mentő vitte kórházba Bodrogi Gyulát – írja az Index. Állapota miatt Merkely Béla professzort hívta fel a nemzet színészének élettársa, Angéla. A szívspecialista rögtön mentőt küldött.

Gyuszi hajnalban nem kapott levegőt, fulladozott, nagyon melege volt

– nyilatkozta a portálnak Vass Angéla, a színész hűséges társa.

– Kinyitottam az ablakot, de továbbra sem érezte jól magát, és ekkor telefonáltam Merkely professzornak, a Semmelweis Egyetem rektorának, aki a múltkor, május 18-án is gyakorlatilag megmentette Gyula életét. Gyuszi akkor is súlyos légszomjjal küszködött, hasonló tünetei voltak, mint most – tette hozzá.

Mint az később a kórházban kiderült, Bodrogi tüdeje bevizesedett, amit sikeresen leszívtak, jelenleg pedig intenzív osztályon kezelik, szerencsére nincs életveszélyben. Angéla elmondta: a nemzet színésze meg fog gyógyulni, és már nagyon szeretne otthon lábadozni.