Hátborzongató jóslatok: ez vár ránk az idén a fiatal látnok szerint

Bár az indiai Abhigya Anand még igencsak fiatal, jóslatai sorra igazolódnak be: többek között az ukrajnai háborút, a koronavírus-járványt és a pusztító erdőtüzeket is előr látta. Most elárulta, hogy mi vár ránk 2023 második felében és 2024 elején.

A látnok szerint sajnos nem túl sok jóra számíthatunk Fotó: Pixabay

A fiatal látnok szerint a természeti katasztrófák nem értek véget: egy hatalmas földrengést jósol, amely még ez év vége előtt bekövetkezik.

Anand utalt arra, hogy Kína komoly konfliktusokkal nézhet szembe a szomszédos országokkal, és beszélt arról is, hogy Afrikában nagy az esélye a polgárháborúknak. Szerinte mindeznek ugyancsak még az idei év második felében meg fognak történni.

A fiú emellett az idei év második felétől 2024-ig tartó gyors fejlődést jósolt a mesterséges intelligencia terén. Kiemelte ennek a technológiának az egészségügyi szektorban való széles körű alkalmazását, amely segíthet a korábban gyógyíthatatlan betegségek kezelésének eltervezésében. Hozzátette: aggódik viszont a mesterséges intelligencia negatív hatásai miatt – írja a Paraméter.