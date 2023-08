Új taggal bővült Agárdi Szilvi családja, özönlenek a gratulációk a cuki fotó láttán

Agárdi Szilvi pillantok alatt belopta magát az emberek szívébe, amikor feltűnt The Voice – Magyarország hangja című műsorban, ahol azóta is bérelt helye van. Az énekesnő nem hagyta, hogy maga alá gyűrje az eleinte még „csak” nagyon rossz látása, 2021 tavasza óta pedig már teljes vaksága.

Ugyanolyan teljese életét él, mint bárki más, olyannyira, hogy az elmúlt időszakban több álma is beteljesült: nemrég szerelmével, Gergővel örök hűséget fogadtak egymásnak, illetve végre Erdélyben turnézhatott, ahová férje is elkísérte.

Most pedig egy újabb örömhírt jelentette be: bővült a családjuk, méghozzá Pufika személyében. Lehet, hogy nem sokan tudják, de az aranytorkú énekesnő egyik nagy szenvedélye a lovaglás, amiről még az állapota miatt sem kellett lemondania, így nagyon örül az új jövevények, akiről az Instagram-oldalán számolt be.

Édesapámnak nemrég azt mondtam, hogy nem vezethetek autót, motort, biciklit, de lovat igen! Pufika lát helyettem is és majd biztosan kikerüli az akadályokat. Gergőkém is hamar megkedvelte! Boldog vagyok, hogy megörökíthettük az első találkozásunk pillanatait…

