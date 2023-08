Exkluzív részleteket árult el esküvőjéről Tóth Vera: már a babát tervezik a férjével

Tóth Vera még 2004-ben lopta magát az ország szívébe, aminek – na meg persze csodás hangjának – köszönhetően meg is nyerte a Megasztár első szériáját. Az énekesnő azóta is nagy közönségkedvenc, így mindenki nagy érdeklődéssel figyeli, hogy a hetekben titokban férjhez ment.

Az énekesnő titkos esküvőn kötötte össze életét a kedvesével Fotó: TV2

Azt már egy jó ideje lehetett tudni, hogy Vera és kedvese, a sztárszakács, Pauli Zoltán jegyben járnak, a titkos esküvő híre azonban sokakat meglepett. Azóta pedig már azt is megmutatta Megasztár egykori győztese, hogy milyen káprázatosan festett esküvői ruhájában, sőt, azt is láthattuk, hogy milyen gyönyörű koszorúslányvolt unokahúga, a kis Hannaróza és anyukája, Tóth Gabi.

Az énekesnő most pedig egy még egy exkluzív interjút is adott a Tények Plusz stábjának, melyben több fotót és részletet is megosztott a nagy napból, amin lényegében semmi sem alakult úgy, ahogy eltervezték. Már az sem titok, hogy az újdonsült házasok már nagyon szeretnének egy kisbabát is.

Jelen pillanatban Pauli Tóth Veronika vagyok

– kezdte az interjút a boldogságtól csak úgy ragyogó énekesnő, aki megnyugtatta a rajongóit: művészként megtartja az eredeti nevét, okmányaiban azonban már a férjezett neve szerepel. A páros esküvője pedig nem is sikerülhetett volna másképp, ahogy eltervezték, hiszen szó szerint minden közbejött, ami csak közbejöhetett.

A nagy napról és a jövőbeli terveiről Vera itt mesélt:

Kétlaki életet él Tóth Vera és férje

A videóból az is kiderül: míg Vera javarészt Budapesten él, addig férje Palkonyán, és noha továbbra sem tervezik, hogy teljesen összeköltözzenek, úgy tekintenek kétlaki életükre, mintha kétközös otthonuk lenne, nem csupán egy. Az énekesnő egyébként a családalapításról is beszélt. Elárulta: korábban is sóba jött már köztük, de az élet mindig felülírta a terveiket.