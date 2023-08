Csodálatos menyasszony volt Tóth Vera: ebben a meseszép ruhában mondta ki a boldogító igent – videó

Az utóbbi hetekben óriási figyelem övezi a Tóth lányok háza táját, hiszen míg testvérpár fiatalabbik tagja bejelentette a válását, addig a nővére titokban férjhez ment Szentendrén.

Álomszép menyasszony volt Tóth Vera Fotó: Sinco

Nem túlzás azt állítani, hogy most az egész országot Tóth Gabi válásnak a részletei érdekli, ami érthető is, hiszen egészen a Krausz Gáborral való szakítás bejelentéségi mindenki egy boldog, kiegyensúlyozott családkánt gondolt az énekesnőre és a sztárséfre. Azóta azonban több meglepő dolog is kiderült a kapcsolatukról, így mások mellett már arról hallani, hogy Krausz Gábor magához költöztette a kislányukat, Hannarózát, illetve Gabi már a nevét is megváltoztatta.

Miközben pedig a TV2 sztárjának a válásától volt hangos a sajtó, testévre, a szintén énekesnő Tóth Vera férjhez ment.

A szertartás és az előkészületek is teljesen titokban zajlottak, így csak utólag derült fény a Tóth Vera és Pauli Zoltán házasságkötésére, most azonban a Megasztár egykori győztese engedett egy kis betekintést a nagy napba. Vera az Instagram-oldalára töltött fel egy videót, amiben megcsodálhatjuk meseszép esküvői ruháját, amelyet Benes Anita tervezett.

Vera másik mellett elmondta, hogy nagyon izgult, hogy hogyan fog kinézni a nagy napon. Az első ruhapróbán kis híján elsírta magát...

Attól rettegtem, hogyan fogok kinézni egy hatalmas, világos esküvői ruhában. Amikor megláttam magam (pedig akkor még pár kilóval több is voltam), azt éreztem, hogy én is tudok szép lenni. Hiszen amikor évek óta a testeddel küzdesz, lefogysz, próbálod tartani, és az egész életed arról szól, hogy egyes újságok szerint ronda és kövér vagy, ezt pedig megkapod a környezetedtől is, az trauma, trauma, trauma. Így amikor megláttam, csak hálát éreztem

– mondta gyönyörű énekesnő a videóban, amelyet ITT lehet megnézni.