Szörnyű csapás érte Kandász Andit: komoly veszélyre hívja fel követői figyelmét

Nem ez az első eset, hogy csalók élnek vissza magyar hírességek nevével és arcával. Ezúttal Kandász Andi lett a kiszemelt áldozat, akitől gondolkodás nélkül lopták el a személyiségét, s egy teljesen új, ingatlanokkal foglalkozó Facebook-oldalt hoztak létre a nevében. A részletekre gondosan odafigyeltek, így első ránézésre teljesen hitelesnek tűnhet az oldal, azt leszámítva, hogy egyetlen követője sincs neki. Ha ez még nem tűnne fel senkinek, akkor az viszont mindenképpen baljós jel, hogy bankkártya adatokat kérnek el...

Fotó: Nagy Zoltán

Kandász Andi rajongóitól bankkártya adatokat akarnak kicsalni

Természetesen Andihoz is eljutott ez a kamuprofil, aki elsőkézből informálta a követőit, hogy itt átverésről van szó. A szőke műsorvezető meg is tette a szükséges lépéseket, hogy eltávolítsák a kéretlen profilt, azonban óva int mindenkit, hogy véletlenül se dőljön be a csalásnak, hiszen a pénztárcája bánná...

Csalók próbálják kicsalni a nevemben a követők bankkártya adatait. Ez egy álprofil... Ugyanúgy néz ki, mint az én oldalam, de 0 követővel és 0 kedveléssel. Semmiképen ne adjatok meg semmilyen adatot! Megettem a megfelelő lépéseket!

– írta az Instagram-oldalán Andi, aki reméli, hogy eddig senki sem dőlt be a csalóknak.

Fotó: Instagram

Kandász Andi megtette a szükséges lépéseket

Bódiék nevével folyton visszaélnek

Talán a magyar celebvilágban legtöbbször a Bódi család nevével éltek vissza, a legszomorúbb pedig az, hogy sikerült is átverni pár gyanútlan rajongót. Hiába hívták fel ugyanis a rajongók figyelmét, valaki mindig bedőlt az átverésnek, a pénzüket viszont már Gusztiékon akarták leverni.

Sajnos az emberek még mindig nagyon félrevezethetőek. Senki nem figyel arra a fontos tényre, hogy ezek az oldalak alig rendelkeznek követőkkel, és a posztok mennyisége sem utal arra, hogy hosszú ideje „született” volna meg a profil.

– Ennek következtében azt történik, hogy a félrevezethető emberek megadják a bankkártya adataikat, amit azzal csalnak ki sokakból, hogy majd arra utalják a nyereményt. Miközben a Bódi Margó vagy a Bódi Guszti nem mondja el magát a nyereményjáték szabályait, mint ahogy azt egyébként kellene, ez is gyanúra adhatna okot – mesélte korábban a mulatós sztár.