Több százezer forintot követelnek a károsultak a Bódi családtól

Az utóbbi időben egyre több sztár nevével élnek vissza az interneten. Nem az első eset, hogy a csalók a Bódi családot használják föl „pénzszerzésre”, ami nagyon kellemetlen számukra, hiszen rengeteg telefont kapnak, és tőlük követelik vissza a ki nem fizetett nyereményjáték összegét. Sőt! Már többször készült a nevük alatt oldal a Facebookon, ami egy idő után eltűnik, majd újra és újra létrehozzák. Bódi Csabi hiába próbál mindent elkövetni, hogy ez az ördögi kör megálljon, tehetetlen. Egyetlen lehetősége van: próbálja felhívni a figyelmet arra, hogy ne dőljenek be a kamu hirdetéseknek az emberek.

Többször jelentettük az illetékesek felé, de sajnos nem tudnak segíteni. Szerintem a jogszabályokat kellene megváltoztatni, hogy mindenki meg tudja védeni magát a csalássorozatok ellen.

Nemrég mi is így jártunk, készült egy kamu Bódi Guszti profil, melyben a mi élő videónkat használják föl. Azt a két-három évvel ezelőtti nyereményjáték akciónkat másolták le, amit mi készítettünk. Ez történt ezúttal is, de azon a felvételen mi nem mondjuk el azt, amit már a csaló a posztban leírt – kezdte az énekes.

A Bódi család nevét nem az első alkalommal használták csalássorozathoz Fotó: Markovics Gábor

Bódi Csabi: „Az emberek még mindig nagyon félrevezethetőek”

Az álhirdetésben egyébként azt kérik a játszani vágyóktól, osszák meg a videót, és találják ki azt a számot, ami a posztban enyhén kitakarva, vagy kipontozva, ügyelve arra, hogy könnyen kitalálható legyen találják ki, ezzel pedig akár 50-100-200 ezer forintot is nyerhet a szerencsés. Csabi nem érti, miért dőlnek be még mindig sokan, miközben maga a poszt és a létrehozott oldal is gyanús.

Sajnos az emberek még mindig nagyon félrevezethetőek. Senki nem figyel arra a fontos tényre, hogy ezek az oldalak alig rendelkeznek követőkkel, és a posztok mennyisége sem utal arra, hogy hosszú ideje „született” volna meg a profil.

Ennek következtében azt történik, hogy a félrevezethető emberek megadják a bankkártya adataikat, amit azzal csalnak ki sokakból, hogy majd arra utalják a nyereményt. Miközben a Bódi Margó vagy a Bódi Guszti nem mondja el magát a nyereményjáték szabályait, mint ahogy azt egyébként kellene, ez is gyanúra adhatna okot – mesélte a mulatós sztár.

Csabi szeretné felhívni a figyelmet, hogy mindenki legyen elővigyázatosabb a kamu hirdetésekkel Fotó: Szabolcs László

Sokan hisznek a csalóknak

Csabiék próbáltak mindent megtenni, hogy véget vessenek a visszaéléseknek, de 2-3 havonta újabb oldal születik a nevük alatt.

– Annyit sikerült kiderítenünk, hogy az oldalt ezúttal Indiában hozták létre, de biztos van magyar kötődése is, hiszen próbálnak olyan sztárokat kiválasztani, akik óriási követőtáborral rendelkeznek, ezzel nagyobb esélyük van arra is, hogy többen dőlnek be a csalásnak. Tudunk olyan esetről, akinek több száz ezer, de van, akinek milliós nagyságrendű pénzt emeltek le a számlájáról. A baj az, hogy sajnos főleg azok az emberek buknak el pénzt, akik nincsenek jó anyagi helyzetben, és ezáltal remélnek némi pénzt szerezni a jobb megélhetéshez. Ez minket mélységesen felháborít – fűzte hozzá.

Rengeteg telefonhívást kaptak a károsultaktól

A Bódi család többször került kellemetlen helyzetbe, és számtalanszor szorultak önhibájukon kívül magyarázkodásra.

Dühítő, mert rengeteg telefonhívást kapunk ezektől a személyektől, nekünk panaszkodnak, hogy kiadták a bankkártya számukat, de még nem érkezett meg hozzájuk a pénz.

Van olyan nap, hogy 15-20 hívás is érkezik hozzánk, olyan is volt, hogy sírva panaszolta el, hogy az összes pénzét leemelték a számlájáról. Csak azt tudom javasolni mindenkinek, hogy legyenek körültekintőbbek, mert mi tehetetlenek vagyunk – mondta érdeklődésünkre.

Ezzel a videóval próbálnak pénzt kicsalni az emberektől Fotó: Facebook