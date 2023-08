Megrázó vallomás: Várandósan maradt egyedül Szabó Zsófi

Szabó Zsófit egy ország ismerte meg VV Zsófikaként 2010 novemberében, amikor beköltözött a Való Világ villába. Mára talán kissé feledésbe merült a karaktere, hiszen olyan erős egyéniségekkel szemben kellett helytállnia, mint a széria győztese, Alekosz, vagy éppen Baukó Éva, akik ma is a bulvár jeles szereplőinek számítanak. Az akkor 19 éves lánynak volt ugyan egy kísérlete arra, hogy meglovagolja a villaélet adta ismertséget, de a Rágógumi című dala nem aratott osztatlan sikert, vagyis nem jelentett számára szabadjegyet a popszakmába.

Szabó Zsófi egyedülálló anyaként is helytáll. / Fotó: YouTube



„Mindig erre készültem...”

Zsófi ma saját vállalkozását vezeti és egyedül neveli kétéves kislányát. Arról, hogy miért alakult így a magánélete a Palikék világa by Manna című internetes műsorban mesélt.

Elsősorban anyuka vagyok és nevelem a kétéves kislányomat, aki már csinál mindent, ráadásul szünet van a bölcsiben, így most végképp lefoglal.

- Másrészt van egy testkezelő szalonom, amit üzemeltetek - kezdte Palik Laci kérdésére a fiatal édesanya, aki kislánya születése után döntött úgy, hogy önállósodik. Erre azért volt szüksége, mert a terhessége alatt véget ért a kapcsolata gyermeke apjával.

- Nagyon szeretek anyuka lenni. Szerintem én mindig erre készültem. Emlékszem, hogy már kislányként is, miközben hazafelé tartottam az iskolából, a jövőbeli gyermekeimmel beszélgettem képzeletben. Persze nem arra készültem, hogy majd ketten leszünk csak, hiszen alapjáraton is egy nagyon szerelemes típus vagyok. És remélem, hogy lesz ez még másképpen is az életünkben - mondta VV Zsófika, aki mindennek ellenére jó kapcsolatot ápol kislánya édesapjával.



„Nagyon akartam őt...”

- Azért alakult ez így, mert a volt párom, akivel hét éven át voltunk együtt, nem akart velünk maradni. Egyébként részese maradt az életünknek. Most, hogy Luca már nagyobb, sokat találkoznak. Sokat segít és nyaralni is voltunk együtt. Szóval nem mondhatok rá semmi rosszat. A hétköznapokból nem veszi ki a részét, de nem estem kétségbe ettől.

Amikor ő elment, még lett volna lehetőségem másképp dönteni, hiszen a baba nagyon pici volt még a pocakomban.

De én nagyon akartam őt és meg sem fordult a fejemben, hogy másképp is lehetne - árulta el az egykori villalakó.