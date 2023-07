Kiderült, miért vált el valójában Hujber Ferenc és Tölgyesi-Khell Cynthia

A ma már táncművészként ismert Tölgyesi-Khell Cynthia, az UFO együttes egykori alapítója a Palikék Világa/Hová tűnt? műsorban mesélt őszintén Hujber Ferenccel való megismerkedéséről, majd válásának okairól.

– Furcsa volt az akkori állapot.

Nem igazán voltam önmagam. Feri színészként nagyon komolyan manipulatív ember. Azt mondja, amit te hallani szeretnél. Bele lehet kerülni a bűvkörébe elég rendesen. Nagyon sok olyan dolog volt, amire nem voltam büszke, sőt a mai nap fel sem vállalnám.

Az egész történetünk nem úgy indult, hogy ebből házasság, komoly kapcsolat lesz, és gyerekek. Ismerkedés volt, jól éreztük magunkat, nem gondolta volna senki, hogy ez lesz belőle. Ha őszinte akarok lenni, egy pillanatig sem haragszom rá. Végig mentem ezeken a folyamatokon, én magamra haragudtam, nagyon sokáig. Miért hagytam eddig húzni a dolgokat? Ezt a történetet szerintem hónapok alatt le lehetett volna játszani – mondta a műsorban.

15 év után döntöttek úgy, hogy elválnak Fotó: Tumbász Hédi

„Valami megváltás tudatom volt a Ferivel kapcsolatban”

Cynthia azt is elárulta, mi lehetett annak az oka, hogy bár a kapcsolatuk már régen nem működött jól, mégis sok idő elteltével hozta meg a döntését.

– Valami megváltás tudatom volt a Ferivel kapcsolatban. Mert ő alapjában véve egy egyszerű – a szó nemes értelmében – szombathelyi, vidéki ember. Nem akartam, hogy elvesszen. (…) Én teljesen másképp látok dolgokat, nem vagyok féltékeny típus, nem nézegettem senki telefonját, nem vágytam házasságra, nem ebben hiszek. Szerintem egy közös otthon, egy közös gyermek erősebb, mint egy házasság.

Szeretet volt, csak vele egy hullámvasút volt az élet, és elképesztően elfáradtam. És ugye ott volt a két gyermek, akkor azt mondtam: nekem ez nagyon sok.

Ezért váltunk el – emlékezett vissza.

A gyerekek jártak Angliában édesapjuknál

A színész és Cynthia tizenöt évet töltött el együtt, végül kudarcba fullad a házasságuk. A táncos szerint feszültségmentesen váltak el, és normalizálódott a kapcsolatuk.

Nagyon szépen és békében váltunk el. Nem annak indult, de a közepénél felvett egy sima utat, és azóta akárhányszor beszélgetünk, találkozunk, mintha barátok lennénk. Ez mindkettőnkön múlott.

Én csak bíztam benne, hogy így fog alakulni – mesélte Cynthia, aki azt is elárulta, bár volt férje Angliában él, így is tudja tartani a gyerekekkel a kapcsolatot. – Voltak is nála. Noel most lesz 15 éves, elbüszkélkedem, hogy kosarazik, éppen most ment ki a bokája amíg beszélünk, de remélem minden rendben. Szaxofonozik, amiért nagyon büszke vagyok rá. Egy örökmozgó. Soha nem voltam ilyen irányba, de most gimnáziumba dráma szakra megy. (…) Ösztönösen a színészet felé szeretne menni – mondta büszkén fiáról, majd a 8 éves Noa is szóba került.

– Ő egy veszedelem. Karatézik, most már a második vagy harmadik vizsgáján van túl. Egy belevaló csajszi. Ő is szaxofonozik, jó tanuló, néha rossz, mint a bűn. Imádom őket – mesélte.