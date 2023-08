Meglepő fordulat történt Fekete Dávid életében

Fekete Dávid egy hónapja már szabadon mozoghat Győr városában, azóta felgyorsultak az események az egykori megasztáros körül. Nem csak a marketinges munkája, és gyermekei foglalják le, de elmondása szerint a zenei karrierje is egyre jobban ível felfelé.

– Felgyorsultak az események körülöttem, és ki sem látszom a munkából. Egyre gyarapodnak a felkérések és a fellépések, ahová lelkiismeretesen készülünk a győri zenekarommal. Nekiálltam az edzéseknek, hogy a legjobb formámat hozhassam a színpadon is – kezdte lapunknak Fekete Dávid.

Az énekes azt is elmondta, hogy már nem csak a közösségi oldalán írnak neki, de az utcán is rengetegen megállítják. Dávid új dalokkal készül a fellépéseire.

Fekete Dávid már nagyon izgul a győri fellépése miatt - Fotó: Bánkúti Sándor

– Kész vagyunk két új dallal is, már csak az a kérdés, melyikkel kezdjünk – mesélte, majd hozzátette, hogy legközelebbi fellépése augusztus végén lesz és már nagyon izgul.

Biztosan jó érzés lesz újra közönség elé állni, hiszen a korábbi életem nagy része a színpadról és az emberek szórakoztatásáról szólt. Szerettem megélni koncertezős időszakot és ez az érzés bennem ma sem változott. Lesznek Fekete Dávid dalok és feldolgozások is. Szeretném, hogy mindenki jól tudja érezni magát, aki ellátogat augusztus 19-én Győrbe. A kora esti órákban kezdődő koncerten a maximumot fogjuk nyújtani

– számolt be terveiről az énekes.

Természetesen a karrierje mellett igyekszik a lehető legtöbb időt ikerfiaival tölteni.

– Játszóházba megyünk, ügyességi játékokat játszunk, fagyizunk, játék motorozunk, vagy kacsákat etetünk. Szeretjük érzelemdúsan megélni mindenféle apa és fiai programokat. Most egy hétig nálam vannak, úgyhogy nagy a boldogság. Főleg amikor egyszerre mondják: "apa szeretlek", és közben megölelnek – mosolygott a büszkeségtől Fekete Dávid.

Marketinges munkája mellett a zenélésre is nagyon sok időt fordít - Fotó: Bors Bánkúti Sándor

Nyitott a szerelemre, de még nem csavarták el a fejét

Fekete Dávid még 2021-ben vált el a volt feleségétől, Reginától. Így jelenleg egyedülállóként tölti a mindennapokat. De korábban elmondta a Borsnak, hogy komoly kritériumoknak kell megfelelnie annak, aki el akarja csábítani.

– Bár klisésen hangzik, hölgyek terén nem feltétlenül a külső a legfontosabb. Sokkal jobban számítanak a belső értékek. Fontos, hogy milyen hozzáállása van az élethez, melyek a prioritásai. Nyilván felelősséggel tartozom a két pici gyermekem iránt, így az is fontos, hogy elfogadja a fiúkat és tudjon azonosulni velünk – mesélte Dávid.